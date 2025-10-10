Земетресение с магнитуд 7,6 разтърси Филипините

Много силно земетресение с магнитуд 7,6 разтърси филипинския остров Минданао, съобщава Европейско-средиземноморският сеизмологичен център (EССЦ). Земетресението е било на дълбочина 10 км.

От Тихоокеанския център за предупреждение за цунами в Хонолулу алармираха, че е възможно опасни вълни цунами да застрашат крайбрежната ивица в радиус от 300 км от епицентъра на земетресението.

На филипинските брегове в близост до епицентъра са възможни вълни с височина до 3 метра над нормалните приливи. По-малки вълни са възможни в Индонезия и Палау. По-късно Тихоокеанският център за предупреждение за цунами отмени предупреждението.

„Вече няма опасност от цунами вследствие на това земетресение“, се посочва в съобщението

Островът е вторият по големина остров на Филипините. Най-големият град на острова е Давао с над 1.7 млн. жители. Засега не се съобщават подробности за разрушения след земетресението.