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Южноафриканска юристка спечели Нобеловата награда за мир

Наванетем „Нави“ Пилай получава приза за усилията си да утвърди мира и международното право

09 Окт. 2026Обновена
Наванетхем „Нави“ Пилай
ЕПА/БГНЕС
Наванетхем „Нави“ Пилай

Норвежкият Нобелов комитет обяви днес в Осло името на тазгодишния носител на Нобеловата награда за мир и той е южноафриканската юристка Наванетем „Нави“ Пилай.

Комитетът награждава 85-годишната дама "за нейните усилия да популяризира мира и международното право", заяви Йорген Ватне Фриднес, председател на Комитета.

„В момент, когато броят на войните и конфликтите нараства, а съдиите и институциите на международното право са подложени на политически атаки, Нобеловият комитет иска да напомни, че способността за разрешаване на конфликти без употреба на сила или насилие зависи от международното върховенство на закона - пък се посочва в съобщение за медиите. - Международна правна система, в която военните престъпници биват подведени под отговорност, а жертвите на посегателства получават справедливост, е предпоставка за мирен свят.“

Норвежкият нобелов комитет в Осло получи номинации за 287 кандидати за тазгодишната награда, като малко над 1/4 от тях бяха организации. Според експерти комитетът обикновено се фокусира върху трайността на мира, насърчаването на международното сътрудничество и тихата дейност на институциите, които укрепват тези цели. Преди дни президентът на САЩ Доналд Тръмп за пореден път заяви, че заслужава да получи отличието.

Миналата година лидерът на венецуелската опозиция Мария Корина Мачадо спечели Нобеловата награда за мир заради борбата си за демократичен преход в страната, получавайки признание като жена, „която поддържа пламъка на демокрацията жив сред нарастващия мрак“.

Обявената днес награда ще бъде официално връчена на рождения ден на Алфред Нобел - 10 декември. Тя се състои от медал от 18-каратово злато, диплома и чек за 12 милиона шведски крони, които се равняват на над 1 млн. евро.

 

Коя е новата носителка на наградата за мир

Наванетем „Нави“ Пилай (родена е в Дърбан на 23 септември 1941 г.) е южноафрикански юрист и международно признат правозащитник, изиграла ключова роля в развитието на международното наказателно право и преследването на престъпления срещу човечеството.

Тя успява да преодолее расовата и половата дискриминация в Южна Африка, като през 1967 г. се превръща в първата жена от расово малцинство с частна правна практика в провинция Натал. Защитава борци срещу апартейда и политически затворници на острова Робен. През 1988 г. става първият южноафрикански юрист с докторска степен по право от Харвардския университет.

Като съдия в Международния наказателен трибунал за Руанда (ICTR) ръководи делото Жан-Пол Акайесу (1998), с което за първи път в международното право системното сексуално насилие и изнасилването по време на конфликт се класифицират като акт на геноцид.

А като Върховен комисар на ООН за правата на човека (2008-14) разширява защитата на малцинствата, правата на жените и LGBTQ+ общността и настоява за търсене на отговорност за военни престъпления. В този период неизменно настоява за независимо разследване на нарушенията по време на конфликтите в Сирия, Шри Ланка и редица други региони.

От 2021 г. Пилай е назначена от Съвета по правата на човека на ООН да ръководи разследващата комисия за Окупираните палестински територии и Израел.

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