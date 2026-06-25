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Върховният съд на САЩ разреши депортацията на мигранти с временна закрила

25 Юни 2026

Върховният съд на САЩ се произнесе в полза на администрацията на Доналд Тръмп, като потвърди правото на Белия дом да прекрати Статута на временна закрила (TPS) за хиляди имигранти от Хаити и Сирия. Решението беше взето с мнозинство от 6 срещу 3 гласа, като консервативното мнозинство в съда надделя.

С този акт магистратите постановиха, че федералното правителство разполага с пълните конституционни и законови правомощия да отменя хуманитарните пропуски, позволяващи на чужденци от дестабилизирани региони да живеят и работят легално на територията на САЩ.

Решението засяга над 353 000 мигранти от Хаити и около 6 000 сирийски граждани, чиито временни статути бяха прекратени от Министерството на вътрешната сигурност.

Решението на съда на практика премахва съдебните бариери пред администрацията за отнемане на разрешенията за пребиваване и работа на засегнатите лица. Критици на мярката и правозащитни организации изразиха сериозна загриженост, заявявайки, че това ще изложи десетки хиляди хора на риск от депортиране обратно в страни, които все още се борят с последиците от тежки хуманитарни кризи, бедност и насилие.

От своя страна, поддръжниците на строгия имиграционен контрол приветстваха решението като ключова победа за изпълнителната власт, която ще възстанови първоначалния замисъл на програмата TPS като временна, а не постоянна мярка за пребиваване в САЩ.

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Върховен съд на САЩ

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