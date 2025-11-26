Войници от Националната гвардия бяха простреляни край Белия дом

Двама войници от Националната гвардия на САЩ бяха застреляни непосредствено край Белия дом във Вашингтон, заяви губернаторът на Западна Вирджиния Патрик Мориси. Малко по-късно той заяви, че има "противоречиви данни" за състоянието на простреляните. Простреляните са живи, но са в критично състояние, информира ФБР. Не са ясни подробности за инцидента. Има заподозрян за стрелбата - той е ранен, задържан и транспортиран до болница. "Животното, което застреля бойците на Националната гвардия на САЩ, е сериозно ранено, но все пак ще понесе много тежко наказание", заяви президентът Доналд Тръмп.

Нападението на кръстовището на 17-та и I Street NW е станало от засада. Произведени са между 10 и 15 изстрела.

Министърът на вътрешната сигурност Кристи Ноем заяви, че двама членове на Националната гвардия са били простреляни. Видео от мястото на инцидента показва как се оказва помощ на двама мъже в униформи.

Ноем не сподели никаква информация за инцидента. Тя каза, че Вътрешна сигурност работи с местните правоохранителни органи, за да събере повече информация.

Главният прокурор Пат Бонди и директорът на ФБР Каш Пател са били информирани за инцидента.

Летище "Роналд Рейгън" във Вашингтон бе затворено. Белият дом беше затворен. Президентът Тръмп беше информиран за стрелбата, каза прессекретарят на Белия дом Каролин Левит. Президентът е в Мар-а-Лаго в Палм Бийч, Флорида, за празника на Деня на благодарността.

Президентът Тръмп разгърна през август силите на Националната гвардия в града като част от по-широка кампания срещу престъпността. Разполагането на гвардията бе удължено многократно и в момента трябва да продължи до февруари 2026 г.

Властите в САЩ изпращат във Вашингтон допълнителни 500 служители на Националната гвардия след стрелбата в близост до Белия дом, съобщи шефът на Пентагона Пит Хегсет.