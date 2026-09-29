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Ученик уби учителка и рани двама души в Словакия

Днес, 18:30

Ученик уби учителка и рани още двама души при нападение в словашко училище. Трагедията е станала тази сутрин в село Сташков, в северозападната част на Словакия - на около 185 км североизточно от Братислава, близо до границата с Чехия. Нападателят е ученик от осми клас. При атаката е загинала 61-годишна учителка, друга учителка /44 г./ и ученичка са ранени. Момичето е в критично състояние. Полицията съобщава, че ситуацията е овладяна.

Ранената учителка е получила прободна рана в гърдите, но не е в критично състояние. Ранената ученичка е транспортирана с медицински хеликоптер. Тя е в критично състояние. 

Според информацията на словашките медии и агенция AFP заподозреният е 13-годишен ученик от осми клас. Полицията го е задържала и срещу него се води разследване за убийство. Точният мотив за нападението все още не е установен. Образователният министър Томаш Друкер отказа да потвърди дали евентуален тормоз в училището е бил причина за атаката и призова да не се разпространява непроверена информация.

Премиерът Роберт Фицо изрази съболезнования към близките на загиналата и заяви, че следи развитието на трагедията.

Президентът Петер Пелегрини заяви, че е шокиран от случилото се. Той обърна внимание и на по-широкия проблем с агресията и атмосферата на нетърпимост в обществото, включително влиянието на социалните мрежи и публичния език върху поведението на младите хора.

Това не е първото подобно нападение в Словакия. Случаят в Сташков идва след няколко тежки нападения в словашки училища през последните години.

През януари 2025 г. 18-годишен ученик нападна с нож гимназия в Спишска Стара Вес в североизточна Словакия. Тогава загинаха заместник-директорката и ученичка, а друго момиче беше ранено. 

През 2020 г. бивш ученик атакува училище във Врутки. При нападението беше убит заместник-директор, а още няколко души бяха ранени. През 2022 г. беше регистриран и друг случай, при който ученик нападна и рани ученичка в гимназия в Новаке.

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