Токът спря в Сан Франциско

Голямо прекъсване на електрозахранването засегна Сан Франциско, оставяйки 130 000 домакинства - клиенти на PG&E, или приблизително 30% от града, потънали в мрак в дъждовната събота по време на натоварения празничен сезон, съобщи "Los Angeles Times".

Прекъсването започнало сутринта, а причината за него все още не е известна. Пожар избухнал в електроразпределителна подстанция на PG&E около 14:15 ч. в район "Мишън" и с това ситуацията се усложнила, според пожарната служба на Сан Франциско. „Мога да кажа, че това е фактор, допринесъл за прекъсването на електрозахранването, но не знам дали това е единствената причина“, заяви лейтенант Мариано Елиас от пожарната служба на Сан Франциско. PG&E не е обявила публично какво е причинило масивното прекъсване на електрозахранването.

Отделът за управление на извънредни ситуации в Сан Франциско публикува карта, показваща, че прекъсването е засегнало силно западната част на града. Най-засегнатите райони включват "Ричмънд", "Сънсет", "Пресидио" и "Голдън Гейт Парк".

Прекъсването наруши обществения транспорт, включително влаковете на BART. Към 19:00 ч. услугата беше възстановена на гарите. Системите Muni и Central Subway не функционираха, но по-късно също възстановиха електрозахранването.

Големият срив в електрозахранването през уикенда преди Коледа идва в момент, в който се очаква още дъждовно време да засегне Сан Франциско и след това да се премести към Лос Анджелис преди празниците.