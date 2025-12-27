Медия без
Все още няма ток в части от Северозападна България

Заради натрупалия сняг и обледени проводниците електрозахранването не е възстановено напълно

Днес, 18:00
Натрупалият сняг причинява повреди по електропроводите
БГНЕС
Проблемите с електрозахранването в Северозападна България продължават повече от денонощие след обилния снеговалеж, съобщава БНТ.

Във Враца три жилищни квартала все още са без ток. Става въпрос за "Младост", "Вежен" и "Медковец". Хората недоволстват в социалните мрежи, че няма актуална информация от енергодружеството за възникналите проблеми. Пак от социалните мрежи става ясно, че и някои села в района, сред които Бели извор, също продължават да са без ток. 

На сайта на на "ЕРМ Запад" пък е обозначено, че без захранване с електричество са и няколко села в община Чупрене, Видинска област - Реплянка, Търговище, Върбово, Долни и Горни Лом.

Частично е прекъсването на тока в района на Берковица, а също във Вършец и Козлодуй, по информация на БНТ.

Електроразпределителното дружество съобщава, че в "в планинските райони, където обледяването на проводниците и силният вятър са характерни за този период от годината, са възможни отделни локални прекъсвания. Те засягат ограничени райони, захранвани от дълги електропроводи, и се отстраняват своевременно".

Според информацията повече от 300 служители на "ЕРМ Запад+ са в постоянна готовност да реагират при възникване на повреди и да ги отстраняват в кратки срокове.

