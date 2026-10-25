Студентите излизат за решителна битка с Вучич

Сърбия избира днес 250-те депутати в Народната скупщина на предсрочни парламентарни избори.

До вота се стигна след като Александър Вучич подаде оставка като президент на 27 септември и поведе кандидатската листа на Сръбската прогресивна партия (СНС) като кандидат за премиер.

Срещу досегашната власт застава Студентската листа „Студентите побеждават“, формирала се покрай масовите антиправителствени протести. Много експерти определят вота като най-трудното изпитание за Вучич и партията му от 2012 година.

Гласуването е по затворени листи в единен национален район, като местата се разпределят по метода на Д'Ондт с праг от 3%, от който са освободени листите на националните малцинства. За мнозинство трябват 126 места. Избирателните списъци наброяват 6 451 292 души, гласуването ще продължи до 20 часа.

Прогнозите бяха силно противоречиви. През юни проучване на CRTA и Станфордския университет даде 44,9% за студентите и 35,7% за СНС. „Фактор Плюс“ през септември отчете 48,6% за СНС и 37,1% за студентите. Най-новото проучване на „Ипсос“ от 22 октомври, поръчано от управляващата листа, дава 47,4% за СНС срещу 40,0%. НСПМ пък отчете 44,5% за студентите и 42,7% за листата на Вучич. Платформата Polymarket оценява шанса на листата на Вучич за победа на около 70%.