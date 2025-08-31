Медия без
Путин е в Китай за среща на върха

Днес, 07:47
Путин ще участва в срещата на ШОС, а след това ще наблюдава и големия военен парад по случай края на Втората световна война. На снимката - руският президент с китайския Си Дзинпин и индийския премиер Нарендра Моди
Путин ще участва в срещата на ШОС, а след това ще наблюдава и големия военен парад по случай края на Втората световна война. На снимката - руският президент с китайския Си Дзинпин и индийския премиер Нарендра Моди

Президентът Владимир Путин кацна в северния китайски град Тианцин, за да участва в среща на върха, домакин на неговия китайски колега Си Дзинпин, с около 20 други световни лидери, предадоха АФП и БГНЕС.

Срещата на Шанхайската организация за сътрудничество (ШОС) се провежда в пристанищния град до 1 септември, само няколко дни преди голям военен парад в столицата Пекин на 3 септември, с който ще се отбележат 80 години от края на Втората световна война.

ШОС включва Китай, Индия, Русия, Пакистан, Иран, Казахстан, Киргизстан, Таджикистан, Узбекистан и Беларус, като още 16 страни са наблюдатели или „партньори по диалог“.

Руски и китайски държавни медии съобщиха около 9:30 ч. местно време (04:30 българско време) на 31 август, че Путин е кацнал в Тианджин. Китай и Русия понякога представят ШОС като алтернатива на военния алианс НАТО.

Над 20 лидери, включително президентите на Иран и Турция Мазуд Пезешкиан и Реджеп Тайип Ердоган, ще присъстват на най-голямата среща на блока от основаването му през 2001 г.

Китайският президент Си Дзинпин се срещна с лидери, включително египетския премиер Мустафа Мадбули и камбоджанския премиер Хун Манет, в Тианцин на 30 август.

Други двустранни срещи на полето на срещата на върха също ще бъдат организирани.

Очаква се Путин да проведе разговори на 1 септември с турския президент Ердоган и иранския президент Пезешкиан относно конфликта в Украйна и ядрената програма на Техеран.

„Путин се нуждае от всички предимства, които ШОС предлага като играч на световната сцена, както и от подкрепата на втората по големина икономика в света. Русия също се стреми да спечели Индия, а търговските търкания на Индия със САЩ предоставят тази възможност“, каза Лим Тай Уей, професор и експерт по Източна Азия в Университета Сока в Япония.

Срещата на върха се провежда само дни след като Индия беше ударена от рязко увеличение на американските тарифи върху стоките ѝ като наказание за покупките на руски петрол.

Индийският премиер Нарендра Моди пристигна в Тианцин в събота вечерта след посещение в Япония, отбелязвайки началото на първото му посещение в Китай от 2018 г. насам.

Президентът на Индонезия Прабово Субианто отмени посещението си, тъй като страната беше засегната от мащабни демонстрации. 

