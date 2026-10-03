Проевропейската коалиция спечели изборите в Латвия

Pixabay Изборите в Латвия се проведоха на фона на предупрежденията за възможна руска агресия.

Центристката проевропейска коалиция "Обединена листа" на латвийския премиер Андрис Кулбергс е начело според екзитполове за парламентарните избори в Латвия, където мнозина избиратели са обезпокоени от предупрежденията за възможна руска агресия, предаде Ройтерс.

Според екзитпол на латвийската обществена медия ЛСМ "Обединена листа" печели 35,6% от гласовете, следвана от вдъхновената от движението "Направете Америка отново велика" популистка партия "Латвия на първо място" с 11,3%. В навечерието на изборите тази формация се опита да спечели подкрепата на етническото руско малцинство в страната.

Според предварителната информация на третото място се нарежда партията "Прогресивните" с 11,3%, следвана от открито проруската партия "Суверенна сила" с 10,8%.

Веднага след публикуването на резултатите от екзитполовете Кулбергс заяви, че няма да влиза в коалиция с "Латвия на първо място".

"Резултатът е изключително добър. Не очаквах такъв резултат", заяви Кулбергс в изказване в централата на партията си в Рига.