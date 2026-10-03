Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Проевропейската коалиция спечели изборите в Латвия

Днес, 07:17
Изборите в Латвия се проведоха на фона на предупрежденията за възможна руска агресия.
Pixabay
Изборите в Латвия се проведоха на фона на предупрежденията за възможна руска агресия.

Центристката проевропейска коалиция "Обединена листа" на латвийския премиер Андрис Кулбергс е начело според екзитполове за парламентарните избори в Латвия, където мнозина избиратели са обезпокоени от предупрежденията за възможна руска агресия, предаде Ройтерс.

Според екзитпол на латвийската обществена медия ЛСМ "Обединена листа" печели 35,6% от гласовете, следвана от вдъхновената от движението "Направете Америка отново велика" популистка партия "Латвия на първо място" с 11,3%. В навечерието на изборите тази формация се опита да спечели подкрепата на етническото руско малцинство в страната.

Според предварителната информация на третото място се нарежда партията "Прогресивните" с 11,3%, следвана от открито проруската партия "Суверенна сила" с 10,8%.

Веднага след публикуването на резултатите от екзитполовете Кулбергс заяви, че няма да влиза в коалиция с "Латвия на първо място".

"Резултатът е изключително добър. Не очаквах такъв резултат", заяви Кулбергс в изказване в централата на партията си в Рига.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Латвия

Още новини по темата

Въздушна заплаха парализира Източна Латвия
19 Май 2026

Премиерът и правителството на Латвия подадоха оставка
14 Май 2026

Латвия построи 280 км ограда по границата с Русия
30 Дек. 2025

Латвия ще депортира 841 руснаци
11 Окт. 2025

Латвия започна да депортира руски граждани
08 Септ. 2025

Латвия съветва гражданите как да разпознават руски шпиони
16 Май 2025

ЕС започна да минира границата си с Русия
24 Март 2025

Прибалтика се запасява преди деня Х
04 Февр. 2025

Латвия е пред изключване от Европейската космическа агенция
08 Ноем. 2024

Конституционният съд на Латвия разреши демонтажа на съветски паметници
08 Дек. 2023

Полша предаде на Украйна още 10 танка "Леопард" 2
09 Март 2023

Латвия ще дава на Украйна конфискувани коли от пияни водачи
17 Февр. 2023

Магистрален газопровод между Литва и Латвия се взриви
13 Яну. 2023

Руската телевизия "Дождь" може да бъде изгонена от Латвия
03 Дек. 2022

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ЧУЖБИНА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: За крадец не ставаш, сине, стани Ескобар
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Борисов - новият ум на България
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Йотова и Гюров водят парада на партийните сенки
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: България сама си избра вредител
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Как да загубим изборите в 5 прости стъпки