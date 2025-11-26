Поне 36 души загинаха при ужасяващ пожар в Хонконг

Най-малко 36 души загинаха при огромен пожар в жилищен комплекс с многоетажни сгради в хонконгския район "Тай По" днес, съобщиха световните агенции, цитирани от БТА. Местните власти уточниха, че девет души са загинали на място, а петима човека са починали по-късно в болница. Сред загиналите има и един пожарникар.

Първоначално бе съобщено за четири жертви, но техният брой се увеличи. Поне 25-има са ранени и хоспитализирани.

Около 700 жители са били евакуирани и настанени във временни центрове. Огънят се е разпространил много бързо заради наличието на бамбуково скеле и защитна мрежа, поставени около фасадата на комплекса.

По кадрите, разпространени от телевизии се виждат най-малко пет горящи сгради, а от стотици прозорци на жилища излиза дим. Жилищният комплекс се състои от осем блока с над 2000 апартамента. Пожарникарите все още нямат данни за броя на хората, които може все още да са в сградите. За 279 души няма данни дали са сред спасените и се водят изчезнали.

Китайският президент Си Цзинпин бе сред първите официални лица, изразили съболезнования на семействата на жертвите и засегнатите от огнената трагедия. Той призова за международни усилия за гасенето на пожара и минимизиране на жертвите и щетите.