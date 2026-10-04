Няколко болници в Иркутск са вече под карантина заради чума

Няколко болници в Иркутск са поставени под триседмична карантина заради случая на чума. Това са градските клинични болници № 1, 3 и 10, както и градската детска клинична болница "Ивано-Матренинска", както и в най-малко един родилен дом, съобщи Телеграм каналът “Хората на Байкал" ("Люди Байкала")

“Лекарите вече открито говорят за чума. На семейството на една от родилките лекарите също са казали, че причината е чума. В същото време в документите, постъпващи в медицинските заведения, чумата не фигурира,” твърди събеседникът на "Хората на Байкал".

Паниката в района започна след смъртта на 28-годишната лаборантка в Иркутския противочумен институт в град Шелехов Дария Шипилова, която счупила епруветка с причинител на белодробна чума и три дни по-късно починала.

Locations of the lab and the three hospitals now reported (by Moscow Times) to be quarantined: pic.twitter.com/OkeP0WXmWJ — Irkutsk Live (@irkutskplague) 4 октомври 2026 г.

Режим на носене на предпазни маски е въведен в Иркутския алуминиев завод (ИркАЗ) в град Шелехов, Източен Сибир, след съобщения за смъртен случай от предполагаема чума в региона.

Засега мярката в ИркАЗ се отнася единствено до служителите на предприятието. Руските санитарни власти провеждат противоепидемични мероприятия, а контактните лица са поставени под медицинско наблюдение. Всички близо 200 установени контактни лица се намират под медицинско наблюдение. Според публикации на руски медии част от контактните лица са хоспитализирани за наблюдение и профилактика. Точният брой на настанените в болница се различава в отделните публикации.

Директорът на Иркутския алуминиев завод Артьом Фоминих съобщи на 4 октомври, че маските са въведени като превантивна мярка. По думите му в Шелехов се разпространяват множество слухове и противоречива информация, затова той призова служителите и жителите да се доверяват на официалните съобщения.

Случаят предизвика паника в Шелехов, след като от 1 октомври в районната болница бяха въведени карантинни ограничения. Приемът и изписването на пациенти спря, докато поликлиниката продължи да функционира.

На 2 октомври в Иркутска област се проведе извънредно заседание на санитарно-противоепидемичната комисия с участието на ръководителя на Роспотребнадзор Анна Попова и губернатора Игор Кобзев. Веднага след това започна “замитане” ма следите. Губернаторът на Иркутска област Кобзев съобщи за съмнителен случай на „силно опасна инфекция“ у местен жител, без обаче да уточни за кое заболяване става въпрос. Ръководителят на Бурятия Циденов, който потвърди, че починалата в Иркутска област млада жена е издъхнала вследствие на чума, добави думата „вероятно“, накрая изтри съобщението. Властите в град Байкалск също са изтрили съобщение, в което се препоръчва на хората да не посещават град Шелехов.

Узбекските власти засилиха санитарния контрол и повишиха готовността на съответните служби след съобщен случай на смърт от чума в Иркутска област. Това съобщиха от пресслужбата на Комитета за санитарно-епидемиологично благополучие и обществено здраве.

В изявлението се посочва, че мерките са насочени към предотвратяване на евентуално внасяне и по-нататъшно разпространение на инфекции.

„Към момента ситуацията се следи непрекъснато въз основа на официални данни от компетентните органи на Руската федерация и Световната здравна организация. По-конкретно се анализира информация относно лабораторното потвърждаване на диагнозата, вероятните източници и пътища на предаване, придвижването на пациента и лицата, с които той е бил в контакт,” посочват узбекските власти. Впечатляващото е, че Узбекистан и Русия даже нямат обща граница.