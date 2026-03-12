Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Национална стачка парализира транспорта в Белгия

Днес са отменени повечето полети в Брюксел и всички в Шарлероа, предупреди МВнР

Днес, 08:41
Стачните действия на работещите в транспортната система на Белгия започнаха още в началото на годината заради държавно наложени промени в условията на труд.
ЕПА/БГНЕС архив
Стачните действия на работещите в транспортната система на Белгия започнаха още в началото на годината заради държавно наложени промени в условията на труд.

Национална стачка в Белгия ще създаде значителни затруднения в транспортната инфраструктура на страната през днешния ден. За това предупреди българското министерство на външните работи.

Летище "Завентем", обслужващо столицата Брюксел, обяви преустановяване на всички заминаващи и на част от пристигащите полети за днес, 12 март. Летище "Шарлероа" спира обслужването на всички полети в двете посоки през днешния ден.

Предвиждат се сериозни смущения в работата на обществения транспорт (STIB/MIVB) в Брюксел, както и в услугите на фламандския оператор "Де Лайн" и валонския ЛЕТЕК. Очаква се стачните действия да окажат влияние и върху фериботните услуги в страната.

МВнР информира още, че днес и в петък - 13 март, се очаква да бъдат отменени по-голямата част от планираните полети на авиокомпанията "Луфтханза" поради обявена стачка. По информация на авиокомпанията засегнатите пътници ще бъдат автоматично уведомявани и по възможност пренасочвани към други авиокомпании от "Луфтханза Груп".

От Външно препоръчват на българските граждани, които планират да пътуват с полети на авиокомпания "Луфтханза", да проверяват предварително и да следят информацията за статуса на своите полети в съответните сайтове или мобилни приложения, както и да предвиждат повече време за самолетен трансфер.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Белгия, транспортна стачка

Още новини по темата

Проф. Албена Йорданова получи €1 млн. за изследване на рядко заболяване
27 Февр. 2026

Нидерландия и Белгия ни подаряват кораби срещу обучение на украински бойци
12 Февр. 2026

Белгия замрази заплатите на депутатите за 4 години
17 Дек. 2025

ЕС обвинява Белгия, че се инати за активите на Русия 
02 Дек. 2025

Стачка отменя полетите в Брюксел на 26 ноември
21 Ноем. 2025

Затвори в Белгия искат за всеки нов затворник да бъдат освобождавани двама

01 Окт. 2025

Повечето контрабандни цигари в Белгия идват от България
04 Септ. 2025

Градският транспорт обвини чужди елементи за блокадата на София
31 Май 2025

Картите за градския транспорт в София се удължават с 6 дни
30 Май 2025

Икономист: Загубите от стачката в София са поне 45 млн. лв.
23 Май 2025

Никола Минчев сам се отказва от имунитет в евроскандала с Huawei
20 Май 2025

Кризата с боклука в София засега се отлага
20 Май 2025

Столичани излязоха на протест в защита на кмета Терзиев
19 Май 2025

Градският транспорт на София тръгва от утре

19 Май 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ЧУЖБИНА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: 8 неудобни въпроса по скандала около българския европрокурор
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Ах, този прогресивен Румен Радев!
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Борисов играе двойна игра със служебния кабинет
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?