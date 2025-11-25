Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Министерството на Мъск отново оживя

Днес, 09:37
AI/Grok

Министерството за правителствена ефективност - DOGE, което по-рано се ръководеше от Елон Мъск, опроверга информацията на Reuters, която гласеше, че ведомството е закрито. 

В съобщение на ведомството се казва, че публикацията на агенцията е фалшива новина. Подчертава се, че президентът Тръмп е поръчал на департамента да модернизира системата на федерално управление и да съкращава разходи.

Министерството съобщава, че само миналата неделя е прекратило 78 неефективни договора и така е икономисало на бюджета 335 млн. долара. 

Ройтерс съобщи, че министерството е закрито като се позова на директора на Службата за управление на персонала Скот Купор. "Вече не съществува", заяви Купор в отговор на въпрос за статута на DOGE. Той добавил, че министерството, свързвано преди с Елон Мъск, вече не е "централизирана структура".

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

DOGE, Елон Мъск

Още новини по темата

Министерството на Мъск вече не съществува
23 Ноем. 2025

Акционерите на "Тесла" одобриха исторически бонус за Мъск
07 Ноем. 2025

Мъск пусна алтернатива на Уикипедия
28 Окт. 2025

Starlink се срина

25 Юли 2025

Илон Мъск напусна DOGE
29 Май 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ЧУЖБИНА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Ерата на плюшеното зайче във ВАС няма да свърши с Чолаков
ДИЯН БОЖИДАРОВ: 21 души от народа на Владиславово подкрепиха г-н Борисов
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Протестът бързо губи стойността си
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Залпът на "Аврора" порази Манхатън