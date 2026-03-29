Израел не допусна патриарх до Божи гроб

За първи път от векове на църковни лидери беше попречено да отслужат литургия в неделята на Цветница на Божи гроб в Йерусалим. Израелската полиция не позволи на латинския патриарх на Йерусалим, кардинал Пиербатиста Пицабала, глава на Католическата църква в Светите земи, и на пазителя на Божи гроб, отец Франческо Йелпо, да влязат в църквата.

Патриархът се е придвижвал частно, без процесия и при предварително съгласуван график, като целта е била да отслужи литургия за Цветница при затворени врати, заради военна обстановка и ограниченията за сигурност.

В съвместно изявление Латинската патриаршия и Кустодията на Божията земя подчертаха, че това се случва за първи път от векове. Лидерите на Католическата църква в Светите земи бяха принудени да се върнат, без да могат да отслужат службата на един от най-големите християнски празници. Църквата определи случилото се като „необоснована и грубо непропорционална мярка“, която нарушава свободата на вероизповедание и дългогодишното споразумение за Статуквото в Йерусалим.

Италия реагира остро. Външният министър Антонио Таяни нарече случилото се „неприемливо“, а премиерът Джорджа Мелони определи инцидента като „обида към вярата“. Таяни извика израелския посланик в Рим за обяснения по случая.

Официалната позиция на израелските власти до момента е, че ситуацията се е наложила от "съображения за сигурност" в контекста на продължаващия регионален конфликт. Въпреки това християнските лидери отхвърлят това обяснение, подчертавайки, че те стриктно са спазвали всички досегашни ограничения, включително отмяната на традиционните публични процесии, за да избегнат струпване на хора.





ПИСМО ДО НЕТАНЯХУ

Съветът на главите на църквите в Йерусалим, под председателството на патриарх Теофил III, изпрати официално писмо до премиера Бенямин Нетаняху и външния министър Гидеон Саар. В него те настояват за пълно отваряне на храма за Страстната седмица и Великден, отмяна на лимита от 50 души, който според неофициални данни властите планират да наложат за церемонията по Слизането на Благодатния огън (през 2026 г. Православният Великден е на 12 април).

Съветът на главите на църквите в Йерусалим обединява лидерите на 13-те исторически църкви в Светия град, включително православни, католици и източни православни църкви (арменска, коптска и др.).