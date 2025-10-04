Израел експулсира 137 от флотилията "Сумуд"

Първите 137 активисти от международната флотилия "Сумуд", която се опита да достави хуманитарна помощ за Газа, бяха депортирани. Самолетът им кацна в Истанбул, съобщи Анадолската агенция. Групата, която включва 36 турски и 23 малайзийски граждани, кацна в 15,50 ч, като преди това излетя от летище „Рамон“ в Южен Израел. Активистите бяха посрещнати от официални лица и други хора.

Освен турските и малайзийските граждани с този полет пристигнаха и граждани на САЩ, ОАЕ, Алжир, Мароко, Италия, Кувейт, Либия, Мавритания, Швейцария, Тунис и Йордания.

Израелското външно министерство потвърди днес, че са експулсирани в Турция 137 пропалестински активисти от флотилията, съобщи Франс прес. „Още 137 провокатори от флотилията Хамас-Сумуд бяха експулсирани днес в Турция“, се казва в изявление на министерството в социалната мрежа „Екс“.

„Израел се стреми да ускори експулсирането на всички провокатори“, се добавя в изявлението.

Няма данни Грета Тунберг или българският гражданин Васил Николаев Димитров да са били на борда.