Исландия каза "не" на ЕС

Исландските гласоподаватели отхвърлиха предложението страната да поднови преговорите за присъединяване към Европейския съюз.

Това стана окончателно ясно, след като бяха публикувани крайните резултати от преброяването на гласовете в Югозападния избирателен район, където се наложи повторно броене на част от бюлетините.

Разликата между двете лагери бе малка, но в крайна сметка 52,8% от гражданите казаха „не“. Общо 118 040 души са казали „не“ при гласуването, а 105 339 са казали „да“. Празните и недействителните бюлетини са 1 652, или 0,7% от гласовете.

Избирателната активност на референдума вчера бе изключително висока. Гласували са 225 031 души от общо 272 690 с право на глас. Това прави 82,5% избирателна активност.

Първият, който коментира изборните резултати в Исландия, бе Найджъл Фарадж - лидерът на Британската реформистка партия- Той написа в социалната мрежа X: „Поздравления, Исландия, за решението ви да запазите независимостта си“.

Както отбелязва Euronews, първоначално вариантът за възобновяване на преговорите е водел, тъй като първо са били преброени гласовете в столицата Рейкявик, чието население е по-положително настроено към европейската интеграция. С постъпването на резултатите от селските райони в северозападната и южната част на страната, където гражданите са против присъединяването към ЕС, резултатът от референдума се е променил.

Исландците гласуваха в събота, 29 август на референдум дали страната да възобнови преговорите за присъединяване към Европейския съюз, предаде АФП. Очакванията бяха за изключително оспорван вот, като окончателният резултат трябваше да стане известен късно през нощта или в неделя сутринта. Избирателните секции затвориха в 22:00 часа местно време (01:00 часа българско време).

Страната с население от малко под 400 000 души кандидатства за членство в ЕС след финансовата криза от 2009 г., която нанесе тежък удар на икономиката ѝ. Преговорите бяха прекратени през 2013 г., когато на власт дойде евроскептично правителство.