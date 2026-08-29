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Исландия решава дали да преговаря с ЕС

Днес, 07:12
Pixabay

Исландия решава днес на референдум дали да възобнови преговорите за присъединяване към Европейския съюз. Франс прес отбелязва, че от избирателите в Исландия не се изисква още да решават дали искат да се присъединят към блока от 27 държави, а само дали желаят правителството им да договори евентуални условия, включително по особено чувствителния въпрос за риболова.

Очаква се изходът от гласуването да бъде изключително оспорван. Противниците на възобновяването на присъединителните преговори с Европейския съюз вземат лек превес в Исландия над другия лагер, сочи проучване на "Галъп", напревено през последните три дни.

„Това е възможност, а не окончателно решение“, заяви пред АФП министър-председателката Криструн Фростадотир, като изтъкна, че референдумът проправя пътя към едно „намаляващо риска „да“. „По този начин на масата се поставя споразумение и можете да видите всички въпроси, както и отговорите на тези въпроси, които ни се задават тук“, добави тя.

Фростадотир разговаря с журналист от АФП след среща с обществеността в Селфос - едно от многото малки градчета, които лидерката на исландските социалдемократи посети, за да чуе въпросите и опасенията на исландците по темата. 

Ако привържениците на отговора „да“ спечелят, договореното с Брюксел споразумение за присъединяване ще бъде подложено на нов референдум и вероятно ще изисква промяна в конституцията на Исландия, както и ратификация от страна на държавите членки на ЕС.

Островната страна в Северния Атлантически океан подаде молба за членство в блока през 2009 г. - година след като финансовата криза от 2008 г. доведе до срив на банковата система и икономиката ѝ. Преговорите за членство започнаха през 2010 г., но бяха преустановени през 2013 г., след като на власт дойде евроскептично настроено правителство.

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