Хакери превърнаха фризерите в магазините в 7 европейски държави в печки

Стотици супермаркети в седем европейски държави - Белгия, Люксембург, Швеция, Естония, Ирландия, Нидерландия и Финландия бяха засегнати от кибератака срещу хладилните им системи, при която температурите в някои хладилници и фризери са били повишени до 50 градуса по Целзий. Подобни атаки бяха регистрирани и през октомври, като засегнаха стотици супермаркети във Франция.

В Ирландия кибератаката е засегнала хладилното оборудване на 13 магазина на веригата SuperValu, която е изтеглила всички охладени и замразени продукти, пише The Irish Times.

В Нидерландия хакерите са променили настройките за температура на поне 17 предприятия, предимно малки магазинчета за месо.

Финландската търговска група Kesko също съобщи за необичайно повишение на температурите в хладилното оборудване на няколко неголеми продуктови магазина от веригата K-food.

В Белгия и Люксембург неизправностите засегнаха десетки обекти от веригата Delhaize. Стефан Мулан, ръководител на Sabcobel – компанията, която поддържа тези хладилни системи – заяви пред информационна агенция Belga, че хакери са превключили изпарителите на хладилните инсталации в режим на „размразяване“. „Установихме IT инцидент, засягащ хладилните системи в няколко десетки магазина. Незабавно предприехме необходимите мерки, за да запазим магазините си в експлоатация“, заяви говорител на белгийката верига Delhaize пред „Евронюз“. Засегнати са около 40 магазина Delhaize. Carrefour съобщи за най-малко 15 засегнати супермаркета, а веригата Spar - за пет.

В Швеция един от магазините на ICA съобщи, че през нощта неизвестни лица са променили настройките на хладилниците и фризерите, повишавайки температурата до 50 градуса. В друг обект от същата верига – ICA Baronen в Стокхолм – кибератака е довела до спиране на работата на всички фризери в магазина. Според представител на обекта атаката е извършена около 02:00 ч. през нощта и е била открита в 05:30 ч. сутринта. Шест магазина от веригата Coop също съобщиха за подобни инциденти. Шведският национален център за киберсигурност разследва случая.

Подобен случай е регистриран и в Естония. Според доставчика на хладилно оборудване Kitman Coldtech, неизвестни лица са настроили температурата в хладилниците на една търговска верига на 50 градуса по Целзий. Компанията не разкрива името на засегнатата верига.

По време на предишна поредица от атаки във Франция на 11 октомври, хакери извадиха от строя хладилните системи в повече от 350 супермаркета. В обекти на веригите Intermarché, Coopérative U и Leclerc оборудването премина в режим на размразяване, което доведе до повишаване на температурата до 50 градуса по Целзий. Това причини разваляне на хранителните продукти, а някои от уредите дори се запалиха. Датската компания Danfoss, чиито контролери са били използвани в засегнатите магазини, съобщи, че значителна част от компрометираните устройства са били остарели.

На 29 октомври агенция Reuters съобщи, че Пентагонът разследва подобни неизправности в хладилното оборудване във военни бази на САЩ, разглеждайки ги като възможни кибератаки. През август са регистрирани инциденти в поне шест магазина, обслужващи военен персонал, при които повишаването на температурата е довело до разваляне на хранителни продукти. Американските военни следователи са се свързали със своите френски колеги, които разследват кибератаките от октомври. Към момента обаче не е установена връзка между инцидентите в двете държави.