Финландия построи ограда на границата с Русия за 356 млн. евро

Финландия завърши изграждането на 200-километрова ограда по отделни участъци от границата си с Русия, съобщава Yle. Общата стойност на проекта, започнал през 2023 г., възлиза на 356 млн. евро, а годишната поддръжка ще струва 1,5 млн. евро.

Съоръжението представлява метална мрежеста ограда, оборудвана с камери за наблюдение, осветление и високоговорители. Покрай нея е изграден и път за граничните патрули. Комплексът обхваща няколко участъка: 140 км са в Южна Карелия и Кюменлааксо, още 35 км - в Северна Карелия, а 25 км - в Кайнуу, Койлисмаа и Лапландия. Оградата е построена с цел предотвратяване на незаконното преминаване на границата.

Успоредно с Финландия и други държави от НАТО укрепват границите си. Балтийските държави изграждат Baltic Defence Line („Балтийска отбранителна линия“) - система от противотанкови препятствия, окопи, бункери и други отбранителни съоръжения по границите с Русия и Беларус.

Естония вече е изградила 110 км от планираните 135 км заграждения, като останалите 25 км трябва да бъдат завършени до 2027 г. Латвия е построила 280-километрова ограда по границата си с Русия, където в момента се изграждат също пътища, мостове, наблюдателни кули и инженерни съоръжения. По-рано Латвия изгради и 145-километрова ограда по границата си с Беларус.