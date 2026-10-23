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Дрон потопи търговски кораб край Констанца

Един моряк е загинал, трима все още не са открити в морето

Днес, 12:20
Удареният с дрон KHORYV е с дължина 119.06 м и широчина 13.47 м
marinetraffic.com
Удареният с дрон KHORYV е с дължина 119.06 м и широчина 13.47 м

Търговският кораб KHORYV, плаващ под флага на Коморските острови, потъва, след като е ударен с дрон на 13 морски мили от Констанца. Екипажът е подал SOS съобщение, а румънските власти веднага са започнали акция по спасяване на моряците. Деветима от тях са извадени от водата, трима се водят в неизвестност, а един е загинал.

Инцидентът се прибавя към дългата смъртоносна поредица от атаки по търговски кораби в региона.

„В момента в Черно море се провежда мащабна издирвателно-спасителна операция. Морският координационен център към Румънската морска администрация е бил алармиран днес, около 10:00 ч., за кораба KHORYV ("Хорив"), намиращ се в беда извън териториалните води на Румъния, на 13 морски мили срещу Констанца. На борда е имало екипаж от 13 членове: 10 украински граждани и 3-ма азерски граждани", съобщиха представителите на Румънската морска администрация пред digi24.ro.

Румънските власти са изпратили спасителни кораби в района, поискано е и включване на хеликоптер Black Hawk, но проливните дъждове в района са попречили на придвижването му към мястото на инцидента. Спасителната мисия се координира от Румънската морска администрация с участието на Бреговата охрана и Румънската агенция за спасяване на човешки живот в морето.

"Поради неблагоприятните метеорологични условия и малката видимост, въздушната намеса с хеликоптер не е възможна. До този момент спасителните кораби са успели да извадят от водата 9 живи лица и едно тяло без признаци на живот. Спасителните екипи продължават издирвателните операции за идентифициране и спасяване на останалите трима членове на екипажа", се казва още в съобщението.

Инцидентът става малко след заседание на Върховния съвет за национална отбрана на Румъния, на което е била обсъдена заплахата, представлявана от случващото се в Черно море.

Удареният с дрон KHORYV е от типа OBO Carrier (Ore-Bulk-Oil Carrier), т.е. комбиниран кораб за превоз на руда, насипни товари и петролни продукти. Често подобен тип плавателни съдове се използват за превози на зърнени храни - пшеница, царевица, ечемик, соя, слънчоглед.

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