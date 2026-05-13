България е изненадващо само с посланик на натовска среща на върха

Скрийншот видео Румънският държавен глава Никушор Дан и полския му колега Карол Навроцки са съпредседатели на срещата на Б-9, на която се оказа, че България ще е само с посланик

България изненадващо ще е само с посланик на регионална натовска среща на върха на „Букурещката деветка“ (Б-9), на която се събират президентите на страните от Източния фланг на НАТО, генералният секретар на Алианса Марк Рюте, президентът на Украйна Володимир Зеленски. Другата държава, която ще се представлява на толкова ниско ниво, е само Унгария.

В дискусиите ще участват румънският държавен глава Никушор Дан, полският му колега Карол Навроцки, президентът на Чехия – Петър Павел, на Финландия – Александър Стуб, на Словакия - Петер Пелегрини, на Латвия - Едгарс Ринкевичс, на Естония - Алар Карис и на Литва - Гитанас Науседа.

Ще се включат още министър-председателката на Дания Мете Фредериксен, министърът на отбраната на Швеция Пол Йонсон, министърът на външните работи на Норвегия Еспен Барт Ейде и постоянният секретар в кабинета на министър-председателя на Исландия Бенедикт Арнасон.

Съединените щати ще бъдат представени от американския зам. държавен секретар по контрола над въоръженията и международната сигурност Томас Динано, България - от постоянния представител на страната ни в НАТО Николай Милков, а Унгария - от посланика в Румъния Каталин Кишне.

До момента няма никакво обяснение защо България се представлява на такова ниско ниво. Няма обяснение защо например президентът Илиана Йотова не е при колегите си. Там не е поне премиерът Румен Радев, който обаче вероятно ще се оправдае с посещение в Берлин. Не е изпратен и поне някой от министрите на външните работи или на отбраната. Обичайно на срещите на Б-9 досега ходеше Румен Радев, докато беше президент.

Иначе основната тема на срещата в Букурещ е повишаването на сигурността на Източния фланг, съобщава БТА. Форумът ще бъде съпредседателстван от румънския държавен глава Никушор Дан и полския му колега Карол Навроцки. Събитието ще протече в двореца Котрочени под надслов „Повече постижения за трансатлантическата сигурност“.

Очаква се в края на срещата всички представители на държавите-членки на Б-9 да подпишат съвместната декларация, свързана с това как могат да допринесат повече за собствената си сигурност. Акцент ще бъде поставен и върху единната отбрана на Източния фланг, от Балтийско до Черно море, но също така и върху европейските и американските инициативи за разрешаване на ситуацията в Ормузкия проток. Ще бъде обсъдена и необходимостта от справедлив мир в Украйна, тъй като Володимир Зеленски също ще присъства в Букурещ.

Съвместната декларация ще бъде позицията, която държавите от Б-9 ще представят на срещата на върха на НАТО в Анкара през юли. На нея се очаква да присъства и американският президент Доналд Тръмп.

В навечерието на срещата на върха в Букурещ местни медии коментираха, че както румънският президент Никушор Дан, така и полският му колега Карол Навроцки искат да изпратят послание за продължаване на военното сътрудничеството между ЕС и САЩ, тъй като в момента има напрежение на ниво НАТО.

„Очевидно е, че срещата на върха на Б-9 е момент, в който Румъния е в центъра на сцената, прожекторите са насочени към нас, и тук недостатък е, че не сме в момент на пълна стабилност. Щеше да е по-добре да не сме в ситуацията на временно правителство. Сигурността е най-чувствителният компонент, включително по отношение на външната политика. Има няколко много важни досиета, които са близо до потвърждение от другите институции - визирам финансирането от Европейската комисия. Центърът за сигурност в Черно море също е важна тема. Едва вчера напреднахме в тази дискусия с българския външен министър. Искаме да имаме Център за сигурност в Черно море“, каза в навечерието на срещата външният министър на Румъния Оана Цою.

Б-9 е многостранен формат, в който участват девет страни членки от източния фланг на НАТО – България, Естония, Латвия, Литва, Полша, Румъния, Словакия, Унгария и Чехия. Той бе лансиран през 2015 г. от Румъния и Полша след анексирането на Крим от Русия, за да укрепи сътрудничеството в сферата на сигурността, както и за да координира позициите на страните от региона в рамките на НАТО.