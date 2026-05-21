Австрия прати в затвора шпионина, следил Христо Грозев

Бившият служител на австрийската Федерална служба за защита на конституцията и борба с тероризма (BVT) Егисто От беше признат за виновен в шпионаж в полза на Русия. Присъдата му е четири години и един месец затвор, произнесена от съдебни заседатели във Виенския регионален наказателен съд.

Журито заседава повече от осем часа в сряда, преди да обяви От за виновен в злоупотреба с власт, корупция, присвояване, разкриване на държавни тайни и нарушаване на Закона за външната търговия. По време на последното си съдебно изслушване самият подсъдим отрече всички обвинения, както правеше и през целия процес.

От беше арестуван през март 2024 г. след съвместно разследване на "Инсайдър" и "Шпигел", което разкри, че австрийският държавен служител е работил за измамника и основател на Wirecard Ян Марсалек, избягал в Русия през 2020 г. Няколко дни по-късно той беше освободен от ареста в очакване на разследването.

Освен всичко друго, Егисто От беше разкрит като деен участник в шпионирането на българския разследващ журналист на "Инсайдър" Христо Грозев, както и на главния редактор на изданието Роман Доброхотов. Целта на наблюдението, съдейки по кореспонденцията между Марсалек и неговите подчинени, е била да бъдат отвлечени или убити.

През 2017 г. чуждестранни разузнавателни агенции - вероятно американската ЦРУ и британската МИ6, са вдигнали тревога: От многократно е изпращал данни от официалния си имейл адрес в BVT до личния си акаунт. Той е бил заподозрян в шпионаж за Русия. Непосредственият ръководител на От в BVT по това време е бил друг агент на Марсалек - Мартин Вайс. Егисто От е бил отстранен от поста си, но шпионската му мрежа е продължила да действа.

"Добър ден за австрийската съдебна система: след цял ден обсъждания, жури от 8 души осъди Егисто От, бившия агент на австрийското разузнаване, който шпионира мен и десетки други хора, представляващи интерес за Кремъл, по две обвинения: злоупотреба с власт и шпионаж в полза на Русия", написа Христо Грозев в социалната мрежа "Екс".