Антиправителствените протести в Сърбия ескалират

Силите на реда използваха сълзотворен газ и палки срещу демонстранти в Белград, Нови сад и Валево

Днес, 08:54
Полицията използва сълзотворен газ и палки срещу протестиращите в Белград вечерта на 16 август.
Продължаващите пети ден антиправителствени протести в Сърбия прераснаха снощи в жестоки сблъсъци и палежи. Силите на реда използваха сълзотворен газ и палки, а протестиращите са обвинени в нападение срещу полицията.

Протестите се провеждат под лозунга „Сърбия не може да бъде успокоена“.

Вечерта на 16 август сблъсъци обхванаха Белград, Нови Сад и Валево. 

В столицата протестиращите се опитаха да подпалят офиса на управляващата Сръбска прогресивна партия, във Валево хвърляха сигнални ракети по административни сгради и щурмуваха прокуратурата, а в Нови Сад счупиха прозорците на офиса на партията.

Местните медии съобщиха, че 127 полицаи и най-малко 80 цивилни са били ранени през първите четири дни.

Ситуацията ескалира, след като  протестиращите поискаха предсрочни парламентарни избори, които президентът Александър Вучич отказа да свика. Вучич обяви, че няма да допусне "гражданска война“ и обвини протестиращите, че се опитват да дестабилизират страната. Поддръжниците на президента твърдят също така, че протестите се организират с подкрепата на ЕС с цел отстраняване на Вучич от власт, който не иска да налага санкции срещу Русия и се опитва да запази неутралитет във войната в Украйна.

 

