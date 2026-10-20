Албърта избра да остане в Канада

Жителите на провинция Албърта отхвърлиха предложението за отделяне от Канада. Според предварителните резултати около 76,4% са гласували да останат в Канада, а около 23,6% са искали да започне процес към втори, обвързващ референдум за отделяне.

Референдумът в Албърта не бе директно гласуване за независимост на провинцията. Дори победата на опцията за отделяне щеше само да задължи правителството да започне правния процес към такъв втори референдум.

Към 1:33 ч. местно време в Албърта броят на гласовете е 1,09 милиона за оставане и 341 хиляди за процес към отделяне, но броенето още не е приключило, а резултатите са неофициални. Бюлетините се броят на ръка.

Премиерът на Канада Марк Карни заяви, че очаква вотът да сложи край на дебата за отделянето, но видни сепаратисти обещават да се прегрупират. "На 19 октомври жителите на Албърта направиха ясен избор. Те избраха единството, да градят заедно и да се грижат един за друг. Хората от Албърта и от цяла Канада ще вървят напред заедно, с подновена решимост и големи амбиции", заяви Карни.