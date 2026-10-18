Снаряд попаднал в газопровод на канадска военна база

Най-малко седем души са загинали, а ранените са десетки при инцидента в канадската военна база „Уейнрайт, съобщиха източници на Global News.

Според изданието причината за взрива е, че по време на учения с бойна стрелба снаряд е попаднал в газопровод на базата. Поради силния вятър огънят бързо се е разпространил извън границите на тренировъчния полигон.

Министерството на отбраната на Канада потвърди инцидента, но не посочи броя на жертвите. За инцидента в базата, разположена в провинция Алберта, пръв заяви министърът на отбраната на Канада Дейвид Макгинти.

От канадските въоръжени сили допълниха, че инцидентът се е случил около 16:00 часа в събота. Спешни екипи са реагирали на "значителен и трагичен" пожар, възникнал в тренировъчния район на базата. "Не мога да си спомня подобен инцидент в близкото минало", заяви министър Макгинти. Депутатът от консервативната партия Дейн Лойд написа в социалните мрежи, че взрив и пожар при силния вятър са довели до "значителни жертви".

Премиерът Марк Карни заяви, че е станал "сериозен инцидент, предизвикал голям пожар", и че е в тясна връзка с премиера на Алберта Даниел Смит. Смит нарече събитието "значителен и трагичен пожар", който засяга много военнослужещи. Лидерът на опозицията Пиер Поливр също се свърза с Карни и Макгинти и призова канадците да се молят за Уейнрайт.

Общинският район Уейнрайт съобщи, че пожарът е прекосил оградата на базата и се е разпространявал бързо заради силния вятър. Пожарникари от няколко района са се включили в гасенето, а заповед за евакуация не е издавана. Според Макгинти жители на близкия град Уейнрайт, където живеят около 7000 души, са помагали на базата с ранените и с гасенето.

A serious incident creating a major fire has occurred at CFB Wainwright, in Alberta.



Our thoughts are with all the brave women and men affected.



We are working closely with the Government of Alberta and local authorities. Premier Smith and I are in close contact as are our… — Mark Carney (@MarkJCarney) 18 октомври 2026 г.

База Уейнрайт е сред най-натоварените тренировъчни бази в Канада и в нея се подготвят войници за бойни операции. Там се помещава и Канадският център за маневрена подготовка. Тя е основната база за учения с бойни стрелби. Намира се на около 200 километра югоизточно от Едмънтън. Макгинти обеща още информация "в следващите часове и дни".