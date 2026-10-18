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Снаряд попаднал в газопровод на канадска военна база

7 са загинали и десетки ранени при инцидента в "Уейнрайт"

18 Окт. 2026Обновена

Най-малко седем души са загинали, а ранените са десетки при инцидента в канадската военна база „Уейнрайт, съобщиха източници на Global News. 

Според изданието причината за взрива е, че по време на учения с бойна стрелба снаряд е попаднал в газопровод на базата. Поради силния вятър огънят бързо се е разпространил извън границите на тренировъчния полигон.

Министерството на отбраната на Канада потвърди инцидента, но не посочи броя на жертвите. За инцидента в базата, разположена в провинция Алберта, пръв заяви министърът на отбраната на Канада Дейвид Макгинти.

От канадските въоръжени сили допълниха, че инцидентът се е случил около 16:00 часа в събота. Спешни екипи са реагирали на "значителен и трагичен" пожар, възникнал в тренировъчния район на базата. "Не мога да си спомня подобен инцидент в близкото минало", заяви министър Макгинти. Депутатът от консервативната партия Дейн Лойд написа в социалните мрежи, че взрив и пожар при силния вятър са довели до "значителни жертви".

Премиерът Марк Карни заяви, че е станал "сериозен инцидент, предизвикал голям пожар", и че е в тясна връзка с премиера на Алберта Даниел Смит. Смит нарече събитието "значителен и трагичен пожар", който засяга много военнослужещи. Лидерът на опозицията Пиер Поливр също се свърза с Карни и Макгинти и призова канадците да се молят за Уейнрайт. 

Общинският район Уейнрайт съобщи, че пожарът е прекосил оградата на базата и се е разпространявал бързо заради силния вятър. Пожарникари от няколко района са се включили в гасенето, а заповед за евакуация не е издавана. Според Макгинти жители на близкия град Уейнрайт, където живеят около 7000 души, са помагали на базата с ранените и с гасенето.

База Уейнрайт е сред най-натоварените тренировъчни бази в Канада и в нея се подготвят войници за бойни операции. Там се помещава и Канадският център за маневрена подготовка. Тя е основната база за учения с бойни стрелби. Намира се на около 200 километра югоизточно от Едмънтън. Макгинти обеща още информация "в следващите часове и дни".

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