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Сепаратистите спечелиха изборите в Квебек

Те обещават референдум за независимост от Канада

Днес, 08:28
Pixabay

Сепаратистката "Парти Кебекоа" (Parti Québécois) спечели провинциалните избори в Квебек с обещание да организира референдум за отделяне от Канада. Партията обаче изтъква, че това ще стане, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп напусне поста. Победата поставя на изпитание посланието на премиера Марк Карни за национално единство, пише АФП.

Канадската обществена телевизия CBC и други медии прогнозираха, че партията на сепаратистите ще състави следващото правителство на френскоговорящата провинция, но все още не е ясно дали партията ще има парламентарно мнозинство.

Лидерът на партията Пол Сен-Пиер Пламондон обещава референдум за независимост, но не и докато Тръмп е президент, защото, по думите му, решението трябва да бъде взето в спокойна обстановка и след информиран обществен дебат, поради което не се очаква референдум преди 2029 г. Пламондон ще управлява Квебек, където живеят 9 млн. души. Привържениците му изпяха "Квебек, една страна", известният лозунг на движението за независимост, докато чакаха обявяването на резултатите.

Квебек вече е провеждал два референдума за независимост. През 1980 г. привържениците на оставането в Канада печелят убедително, докато през 1995 г. резултатът е изключително близък – 50,58% гласуват за оставане в страната.

Победата на сепаратистите идва на фона на недоволство от високите разходи за живот и продължаващото желание за защита на френския език в Канада.

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Ключови думи:

Квебек, Канада

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