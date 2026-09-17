Канада приветства идеята да стане асоцииран член на ЕС

Канадският министър-председател Марк Карни приветства днес идеята страната му да стане първият асоцииран член на Европейския съюз, като изрази мнение, че Канада и ЕС са „по-силни заедно“, предадоха Франс прес и БТА.
„Канада приветства тази амбиция и мога да ви кажа, че проучванията показват, че преобладаващото мнозинство от канадците подкрепя много по-тесни връзки с Европа“, заяви той пред Европейския парламент в Страсбург, където беше посрещнат с продължителни аплодисменти.
„Европа и Канада са по-силни заедно“, добави Карни.
„Ние не сме съюзници само в добри времена. Не търсим сделки, при които единият печели за сметка на другия. Споделяме общи ценности, които винаги сме отстоявали и които трябва винаги да сме готови да защитаваме. Канада и Европа са силни поотделно. Европа и Канада са по-силни заедно“, каза той под аплодисментите на евродепутатите.
Карни подчерта, че партньорството между ЕС и Канада трябва да бъде „фар за демокрациите“, а не да цели „доминиране над други държави“, и очерта редица области, в които иска да задълбочи сътрудничеството.
Канадският премиер започна речта си с исторически и културен паралел, припомняйки за известния дъб на Гьоте на хълма Етерсберг край Ваймар, превърнал се по-късно в безмълвен свидетел на ужасите в концентрационния лагер Бухенвалд. "Свобода и животът струва само онзи, който всеки ден ги отвоюва в бой", цитира Карни думите на Гьоте от неговия шедьовър "Фауст". "Свободата и животът трябва да бъдат извоювани всеки божи ден. Всеки ден! Избирателното сродство между Канада и Европа не е въпрос на география, а на споделени ценности - върховенство на закона, човешко достойнство и демокрация", заяви канадският премиер.
Той направи аналогия с младежа Лесли Милър, пренесъл жълъди от бойното поле при Вими Ридж през 1917 г. в Канада, чиито фиданки век по-късно бяха върнати и засадени отново на френска почва.
„Позволете ми да използвам тази възможност, за да заявя ясно какво предлага Канада. Канада и Европа трябва да гарантират стратегическата си автономия чрез задълбочено сътрудничество в целия спектър от стратегически способности, включително критични минерали, отбранителен индустриален капацитет, изкуствен интелект и изчислителни мощности, енергийна сигурност, космос и разплащания“, заяви канадският премиер.
Той също така каза, че ЕС и Канада трябва да се стремят към „безпрепятствена дигитална търговия“ между двете страни и да дадат възможност на млади хора от двете страни да работят и учат от другата страна на Атлантическия океан.
Идеята за Канада бе представена вчера от председателката на ЕК Урсула фон дер Лайен пред ЕП в речта й за състоянието на съюза. За да бъде осъществена идеята, има доста процедурни стъпки. Трябва всички 27 страни-членки да я приемат. При някои държави това минава и през одобрение на парламентите им. Досега българското правителство не се е изказвало по въпроса. Вчера Германия се изказа срещу формулировката "асоцииран член", защото тя не е предвидена в договорите за ЕС. Доналд Тръмп заплаши ЕС с повишени мита заради Канада.
Европейската комисия заяви, че предложението на фон дер Лайен, което тепърва предстои да бъде конкретизирано и да получи одобрение от държавите членки, не е враждебен акт.
"Както нашата председателка (Фон дер Лайен) ясно заяви вчера, предложеното засилване на нашето партньорство с Канада не е насочено срещу никого, а е за нашата обща сила", заяви говорител на Европейската комисия.
Говорейки в Европейския парламент, Карни ясно заяви, че и той, както и ЕС, желае по-дълбоки връзки.
"Ние не сме съюзници само, когато нещата са добре", каза той. "Вярваме, че нашият просперитет расте, когато е споделен."
"Целта не е самодостатъчност. Целта е колективна устойчивост", подчерта Карни.
Сред областите, в които Канада би искала по-тесни връзки с ЕС, той посочи стремежа към стратегическа автономия чрез дълбоко сътрудничество относно ключови минерали, отбранителен индустриален капацитет, ИИ и компютърни технологии, енергийна сигурност, космоса и платежните системи.
Той спомена също цифровата търговия и изграждането на по-сигурни широколентови връзки между Европа и Азия, възползвайки се от тяхната обща география.
BIG: Canadian PM Mark Carney:— Clash Report (@clashreport) 17 септември 2026 г.
Canada and Europe should secure our strategic autonomy through deep cooperation in the full range of strategic capabilities, including critical minerals, defense industrial capacity, AI and compute, energy security, and space.
We should allow our… pic.twitter.com/VMThu3Fkq3