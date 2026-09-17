Канада приветства идеята да стане асоцииран член на ЕС

Канадският министър-председател Марк Карни приветства днес идеята страната му да стане първият асоцииран член на Европейския съюз, като изрази мнение, че Канада и ЕС са „по-силни заедно“, предадоха Франс прес и БТА.

„Канада приветства тази амбиция и мога да ви кажа, че проучванията показват, че преобладаващото мнозинство от канадците подкрепя много по-тесни връзки с Европа“, заяви той пред Европейския парламент в Страсбург, където беше посрещнат с продължителни аплодисменти.

„Европа и Канада са по-силни заедно“, добави Карни.

„Ние не сме съюзници само в добри времена. Не търсим сделки, при които единият печели за сметка на другия. Споделяме общи ценности, които винаги сме отстоявали и които трябва винаги да сме готови да защитаваме. Канада и Европа са силни поотделно. Европа и Канада са по-силни заедно“, каза той под аплодисментите на евродепутатите.

Карни подчерта, че партньорството между ЕС и Канада трябва да бъде „фар за демокрациите“, а не да цели „доминиране над други държави“, и очерта редица области, в които иска да задълбочи сътрудничеството.

Канадският премиер започна речта си с исторически и културен паралел, припомняйки за известния дъб на Гьоте на хълма Етерсберг край Ваймар, превърнал се по-късно в безмълвен свидетел на ужасите в концентрационния лагер Бухенвалд. "Свобода и животът струва само онзи, който всеки ден ги отвоюва в бой", цитира Карни думите на Гьоте от неговия шедьовър "Фауст". "Свободата и животът трябва да бъдат извоювани всеки божи ден. Всеки ден! Избирателното сродство между Канада и Европа не е въпрос на география, а на споделени ценности - върховенство на закона, човешко достойнство и демокрация", заяви канадският премиер.

Той направи аналогия с младежа Лесли Милър, пренесъл жълъди от бойното поле при Вими Ридж през 1917 г. в Канада, чиито фиданки век по-късно бяха върнати и засадени отново на френска почва.

„Позволете ми да използвам тази възможност, за да заявя ясно какво предлага Канада. Канада и Европа трябва да гарантират стратегическата си автономия чрез задълбочено сътрудничество в целия спектър от стратегически способности, включително критични минерали, отбранителен индустриален капацитет, изкуствен интелект и изчислителни мощности, енергийна сигурност, космос и разплащания“, заяви канадският премиер.

Той също така каза, че ЕС и Канада трябва да се стремят към „безпрепятствена дигитална търговия“ между двете страни и да дадат възможност на млади хора от двете страни да работят и учат от другата страна на Атлантическия океан.

Идеята за Канада бе представена вчера от председателката на ЕК Урсула фон дер Лайен пред ЕП в речта й за състоянието на съюза. За да бъде осъществена идеята, има доста процедурни стъпки. Трябва всички 27 страни-членки да я приемат. При някои държави това минава и през одобрение на парламентите им. Досега българското правителство не се е изказвало по въпроса. Вчера Германия се изказа срещу формулировката "асоцииран член", защото тя не е предвидена в договорите за ЕС. Доналд Тръмп заплаши ЕС с повишени мита заради Канада.

Европейската комисия заяви, че предложението на фон дер Лайен, което тепърва предстои да бъде конкретизирано и да получи одобрение от държавите членки, не е враждебен акт.

"Както нашата председателка (Фон дер Лайен) ясно заяви вчера, предложеното засилване на нашето партньорство с Канада не е насочено срещу никого, а е за нашата обща сила", заяви говорител на Европейската комисия.

Говорейки в Европейския парламент, Карни ясно заяви, че и той, както и ЕС, желае по-дълбоки връзки.

"Ние не сме съюзници само, когато нещата са добре", каза той. "Вярваме, че нашият просперитет расте, когато е споделен."

"Целта не е самодостатъчност. Целта е колективна устойчивост", подчерта Карни.

Сред областите, в които Канада би искала по-тесни връзки с ЕС, той посочи стремежа към стратегическа автономия чрез дълбоко сътрудничество относно ключови минерали, отбранителен индустриален капацитет, ИИ и компютърни технологии, енергийна сигурност, космоса и платежните системи.

Той спомена също цифровата търговия и изграждането на по-сигурни широколентови връзки между Европа и Азия, възползвайки се от тяхната обща география.