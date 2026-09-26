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700 000 души посрещнаха папата в Париж

Лъв XIV посети "Стълбището на мъчениците"

Днес, 18:10
Папа Лъв XIV поздравява вярващите при пристигането си на площад „Конкорд“, където ще отслужи литургия в Париж, Франция. Стотици хиляди хора посрещнаха папата.
ЕПА/БГНЕС
Папа Лъв XIV поздравява вярващите при пристигането си на площад „Конкорд“, където ще отслужи литургия в Париж, Франция. Стотици хиляди хора посрещнаха папата.

Около 700 000 души се включиха в литургията на папа Лъв XIV на площад „Конкорд“ в Париж, превръщайки посещението му във Франция в едно от най-мащабните религиозни събития. Огромно множество изпълни централните части на френската столица, а папата беше посрещнат с бурни възгласи при преминаването си с папамобила по булевард „Шан-з-Елизе“, съобщават световните агенции. Сред присъстващите бяха френският премиер Себастиен Льокорню и лидерът на „Национален сбор“ Марин льо Пен, която има амбиции за президентския вот догодина.

Заради посещението бяха въведени сериозни мерки за сигурност, като големи райони около „Шан-з-Елизе“ и по Сена бяха отцепени. Последният папа, посетил Париж преди Лъв XIV, беше Бенедикт XVI през 2008 г.

Преди литургията Лъв XIV посети „Стълбището на мъчениците“ в парижката църква "Свети Йосиф", свързана с едно от най-кървавите събития от времето на Френската революция – Септемврийските кланета през 1792 г.

Между 2 и 7 септември 1792 г., под влияние на паниката от пруското настъпление и слуховете за вътрешни заговори, тълпи от революционери нападат затворите в Париж. По това време бившият манастир на ордена на Босоногите кармелити (Carmes) е превърнат в импровизиран затвор за духовници, които отказват да положат клетва пред тълкуваната от революционната власт Гражданска конституция на духовенството.

На 2 септември 1792 г. въоръжена група нахлува в манастирския комплекс. Духовниците са събрани в градината на манастира. След първоначалните произволни убийства в градината, оцелелите са извеждани един по един или по двойки през стълбището, което води от градината към вътрешността на сградата. След бърз и формален „процес“, импровизиран в предверието, те са сваляни обратно по стълбите и екзекутирани с хладно и огнестрелно оръжие на самите стъпала. 

На това място загиват общо 191 католически мъченици (включително трима епископи), които избират да останат верни на Църквата и папата с цената на живота си. През 1926 г. тези жертви са обявени за мъченици от католическата църква. 

Днес стълбището е запазено в автентичния си вид в рамките на комплекса на Католическия институт в Париж. На него е поставена паметна латинска надпис-плоча: "Hic ceciderunt" („Тук те паднаха“).

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