Над 600 000 души се очакват на литургията на папа Лъв XIV в Париж

EPA/BGNES Днешната литургия е кулминацията на 4-дневното посещение на папата във Франция

Над 600 000 души се очакват днес на площад "Конкорд" в Париж и съседния булевард "Шан-з-Елизе", където папата ще отслужи литургия на открито, съобщи БНР.

Това е кулминацията на четиридневното му официално посещение във Франция. Началото е в 16:00 ч. българско време.

Френският президент Еманюел Макрон няма да присъства на литургията, но няколко кандидати за президент на изборите догодина са потвърдили присъствие, сред които крайнодясната Марин льо Пен и бившият премиер Едуар Филип.

Преди това впечатляващо събитие папата ще се срещне днес с шестима мигранти с християнска и мюсюлманска вяра от Алжир, Беларус, Ирак и Кот д’Ивоар.

В неделя папа Лъв XIV ще бъде в Лурд, където според католическата традиция Дева Мария се е явила в пещера на селско момиче през 1858 г. Очаква се папата да произнесе реч за мира в Европа в понеделник, в последния етап от пътуването си, който ще бъде до Мец.

Вчера около 300 000 души се стекоха по пътя към катедралата "Нотр Дам", докато Лъв XIV преминаваше с папамобила си.

В петък вечерта той бе на вечерно бдение и рок концерт с млади хора на "Стад дьо Франс" в предградието Сен Дени, като заяви, че те са "светците на Франция" и Църквата се нуждае от тях. 80 000 младежи се събраха на грандиозното шоу.