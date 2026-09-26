Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Над 600 000 души се очакват на литургията на папа Лъв XIV в Париж

Днес, 10:57
Днешната литургия е кулминацията на 4-дневното посещение на папата във Франция
EPA/BGNES
Днешната литургия е кулминацията на 4-дневното посещение на папата във Франция

Над 600 000 души се очакват днес на площад "Конкорд" в Париж и съседния булевард "Шан-з-Елизе", където папата ще отслужи литургия на открито, съобщи БНР. 

Това е кулминацията на четиридневното му официално посещение във Франция. Началото е в 16:00 ч. българско време.

Френският президент Еманюел Макрон няма да присъства на литургията, но няколко кандидати за президент на изборите догодина са потвърдили присъствие, сред които крайнодясната Марин льо Пен и бившият премиер Едуар Филип.

Преди това впечатляващо събитие папата ще се срещне днес с шестима мигранти с християнска и мюсюлманска вяра от Алжир, Беларус, Ирак и Кот д’Ивоар.

В неделя папа Лъв XIV ще бъде в Лурд, където според католическата традиция Дева Мария се е явила в пещера на селско момиче през 1858 г. Очаква се папата да произнесе реч за мира в Европа в понеделник, в последния етап от пътуването си, който ще бъде до Мец.

Вчера около 300 000 души се стекоха по пътя към катедралата "Нотр Дам", докато Лъв XIV преминаваше с папамобила си.

В петък вечерта той бе на вечерно бдение и рок концерт с млади хора на "Стад дьо Франс" в предградието Сен Дени, като заяви, че те са "светците на Франция" и Църквата се нуждае от тях. 80 000 младежи се събраха на грандиозното шоу.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

папа Лъв XIV

Още новини по темата

Вартоломей и Лъв XIV призоваха за общо честване на Великден
29 Ноем. 2025

Папата навърши 70 години
14 Септ. 2025

Тийнейджър бе обявен за светец от Ватикана
07 Септ. 2025

Папа Лъв XIV се появи на церемония с одежди от България
01 Юни 2025

Папата встъпи в длъжност пред 200 000 вярващи
18 Май 2025

Папата призова за освобождаването на арестувани журналисти по цял свят
12 Май 2025

Конклавът избра американец за папа
08 Май 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ЧУЖБИНА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: За крадец не ставаш, сине, стани Ескобар
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Love Varna, not леличка - градският транспорт като обор
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Йотова и Гюров водят парада на партийните сенки
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: България сама си избра вредител
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Как да загубим изборите в 5 прости стъпки

АНКЕТА "СЕГА"

За коя кандидат-президентска двойка ще гласувате?
РЕЗУЛТАТИ ПО-СТАРИ АНКЕТИ