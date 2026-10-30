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6.3 млрд. долара бяха откраднати от най-голямата криптоборса Binance

Предполага се, че зад хакването стои северокорейска групировка

Днес, 07:49
Предполага се, че зад пробива на Binance стоят севернокорейски хакери
Предполага се, че зад пробива на Binance стоят севернокорейски хакери

Криптоактиви на стойност поне 6.3 млрд. долара са били откраднати от портфейли на най-голямата криптоборса Binance. Това е най-големият криптообир, регистриран някога, пише NBC News.

Компанията е спряла всички депозити и тегления, докато работи с правоохранителните органи, за да осигури сигурността на инфраструктурата си и да открие откраднатите средства.

Чанпен Джао, основателят на криптоборсата, заяви в "Туитър", че инцидентът носи белезите на хакерска атака, но увери, че парите на клиентите са в безопасност.

"Първоначалното разследване на Binance предполага, че инцидентът със сигурността може да е свързан с компрометиран лаптоп на DevOps инженер, който е позволил на нападател да получи достъп до контейнер на услугата и да изпрати неоторизирани транзакции за теглене. Не открихме доказателства за изтичане на частен ключ на портфейла. Ще споделим подробен технически анализ, след като разследването приключи и фактите бъдат напълно проверени", написа компанията в "Туитър".

Като временни мерки са замразени са около 3 милиарда долара, временно са преустановени депозити и тегления, докато се извършват проверките за сигурност, отменено е разрешението за засегнатия адрес. Ангажирани  са партньори от правоохранителните органи и блокчейн разузнаването за проследяване и възстановяване на средства. Binance ще покрие всички загуби от фонда SAFU и средствата на компанията.

Джао благодари на Tether и Circle за това, че са замразили своевременно откраднатите стейбълкойни. 

Междувременно няколко медии съобщиха, че зад предполагаемия пробив в Binance може да стоят севернокорейски хакери. Твърди се, че начинът на действие при атаката е идентичен с този на групата Lazarus – свързана със Северна Корея организация, която през февруари 2025 г. извърши хакерска атака срещу борсата Bybit и открадна 1,5 милиарда долара.

Binance е най-голямата платформа за търговия с криптовалути в света по обем, със стотици хиляди потребители, които купуват, продават и съхраняват цифрови валути на стойност милиарди долари на борсата. За разлика от традиционните банкови депозити, средствата, съхранявани в сметки в компании като Binance, не са автоматично застраховани срещу загуби, така че отделните борси сами решават дали и колко от средствата да възстановят при кражба или фалит.

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