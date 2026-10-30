6.3 млрд. долара бяха откраднати от най-голямата криптоборса Binance

Криптоактиви на стойност поне 6.3 млрд. долара са били откраднати от портфейли на най-голямата криптоборса Binance. Това е най-големият криптообир, регистриран някога, пише NBC News.

Компанията е спряла всички депозити и тегления, докато работи с правоохранителните органи, за да осигури сигурността на инфраструктурата си и да открие откраднатите средства.

Чанпен Джао, основателят на криптоборсата, заяви в "Туитър", че инцидентът носи белезите на хакерска атака, но увери, че парите на клиентите са в безопасност.

"Първоначалното разследване на Binance предполага, че инцидентът със сигурността може да е свързан с компрометиран лаптоп на DevOps инженер, който е позволил на нападател да получи достъп до контейнер на услугата и да изпрати неоторизирани транзакции за теглене. Не открихме доказателства за изтичане на частен ключ на портфейла. Ще споделим подробен технически анализ, след като разследването приключи и фактите бъдат напълно проверени", написа компанията в "Туитър".

Като временни мерки са замразени са около 3 милиарда долара, временно са преустановени депозити и тегления, докато се извършват проверките за сигурност, отменено е разрешението за засегнатия адрес. Ангажирани са партньори от правоохранителните органи и блокчейн разузнаването за проследяване и възстановяване на средства. Binance ще покрие всички загуби от фонда SAFU и средствата на компанията.

Джао благодари на Tether и Circle за това, че са замразили своевременно откраднатите стейбълкойни.

Binance's initial investigation suggests that the security incident may involve a compromised DevOps engineer’s laptop, which allowed an attacker to gain access to a service container and submit unauthorized withdrawal transactions. We have found no evidence of any wallet private… pic.twitter.com/5REncAI77y — Binance (@binance) 30 октомври 2026 г.

Междувременно няколко медии съобщиха, че зад предполагаемия пробив в Binance може да стоят севернокорейски хакери. Твърди се, че начинът на действие при атаката е идентичен с този на групата Lazarus – свързана със Северна Корея организация, която през февруари 2025 г. извърши хакерска атака срещу борсата Bybit и открадна 1,5 милиарда долара.

Binance е най-голямата платформа за търговия с криптовалути в света по обем, със стотици хиляди потребители, които купуват, продават и съхраняват цифрови валути на стойност милиарди долари на борсата. За разлика от традиционните банкови депозити, средствата, съхранявани в сметки в компании като Binance, не са автоматично застраховани срещу загуби, така че отделните борси сами решават дали и колко от средствата да възстановят при кражба или фалит.