НАП вече ще следи доходите от криптовалути

Всяка година до 30 юни дружествата за услуги с криптоактиви ще уведомяват НАП за всички осъществени предната година покупки, продажби, замени и трансфери за и от името на своите клиенти. Така НАП ще знае кои физически и юридически лица са получили доходи от сделки с криптоактиви и ще проверява дали тези доходи са декларирани и с платен данък.

Това предвиждат гласуваните днес на второ четене в Народното събрание промени в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК).

Лиценз и регистрация

От 1 юли 2026 г. само лицензирани дружества може да предлагат услуги с криптоактиви в рамките на ЕС. У нас лицензите се издават от Комисията по финансов надзор, която до момента е издала само два лиценза. Отделно над 70 дружества са подали нотификации в КФН, че притежават лиценз, издаден в друга държава членка, т.е. и те може да извършват сделки с криптоактиви у нас.

Всички тези лицензирани дружества ще трябва да се регистрират и пред НАП след влизане в сила на новите промени в ДОПК. Приходната агенция трябва да издаде специални идентификационни номера на тези оператори и да уведоми и другите компетентни органи в ЕС, за да бъдат вписани в централния регистър на Еврокомисията.

Обмен на данни

Законовите промени отразяват нова евродиректива, която разширява автоматичния обмен на данъчна информация, като за първи път се обхващат и криптоактивите. Целта е затягане на данъчния контрол върху търговията с криптовалути в опит да се ограничи укриването на доходи и тяхното облагане.

Компаниите, предоставящи услуги с криптоактиви, ще трябва да докладват пред НАП подробни данни за клиентите си - имена, адреси, данъчни номера, държавата, в която са местно лице за данъчни цели, дата и място на раждане (за физическо лице). Те ще трябва да извършват и комплексна проверка на клиентите, които от своя страна ще бъдат задължени да попълват специални декларации с подробна информация. Крипто-доставчиците ще трябва докладват кой какъв вид актив е придобил, продал или заменил, сумата по реализираните сделки, броят на сделките и изтъргуваните единици и реализираните печалби. От доставчиците се очаква и да подават в НАП и обобщени данни за покупки, продажби, замени и трансфери.

Няма да бъдат докладвани идентификационни данни за агентите, пълномощниците или инвестиционните посредници, които купуват, продават или заменят криптоактиви в полза или за сметка на други лица.

Контрол

НАП ще осъществява контрол върху доставчиците на услуги с криптоактиви, ще изисква документи във връзка с комплексната проверка на потребителите, ще дава задължителни предписания във връзка с предоставяната информация.

Изпълнителният директор на НАП ще може да прекратява регистрацията на компаниите за криптоактиви при непредоставяне на информация или други нарушения, като уведомява и ЕК. Нещо повече, НАП ще подава искане до Софийския районен съд да постанови операторите на мобилни услуги да спрат достъпа до интернет страниците или приложенията на нарушителите не само в България, но и в други държави от ЕС.

Първият автоматичен обмен между данъчните администрации в ЕС по отношение на сделките с криптоакити се очаква да бъде през септември 2027 г. – за сделките през 2026 г.

"През последните години пазарът на криптоактиви съществено нарасна. Появата на алтернативни средства за разплащане и инвестиции създава значителни рискове за отклонение от данъчно облагане - криптовалутите до момента не бяха включени в обмена на информация, а доставчиците на услугите не бяха задължени да предоставят информация за придобитите активи или печалби от своите клиенти пред данъчните органи. Това създава потенциален риск данъчно задължените лица да не декларират в пълен размер реализираните от тях доходи", посочват в мотивите на законовите промени от Министерството на финансите.