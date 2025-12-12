15 души са арестувани на о. Крит заради кражба на земеделски субсидии

Гръцката полиция е извършила 15 ареста на остров Крит във връзка с незаконни субсидии, получени от агенцията по земеделските плащания ОПЕКЕПЕ, съобщи електронното издание на в. „Катимерини“, предаде БТА.

По информация на разследващите незаконно са били получени около 1,7 млн. евро чрез фалшиви декларации, а за ръководител на престъпната схема е посочен земеделски синдикалист. Предполага се участието на общо 42 души, които се разследват, сред които има счетоводители, един адвокат и земеделски производители.

Продължават блокадите на гръцките земеделски производители и животновъди, които започнаха протести преди повече от седмица заради забавянето в изплащането на земеделските субсидии след корупционния скандал в агенцията по плащанията ОПЕКЕПЕ.

По информация на местни медии днес се очаква тричасова символична блокада на пристанището в Солун, организирана от земеделски производители от Северна Гърция. Към нея се очаква да се присъединят и фермери от други части на страната.

В северния град Кавала група фермери са оставили бали сено пред сградата на областната управа в града в знак на протест. Производители са оставили също местни продукти като грозде и нарове, с което изразяват недоволството си срещу обезценяването на техния труд.

Земеделците извършват блокади периодично на пътища, гранични пунктове и други части от транспортната инфраструктура на страната в зависимост от решенията на местните им събрания.

Временна анкетна комисия в гръцкия парламент също извършва проверка на земеделските плащания.