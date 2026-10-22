Над 200 учени обявиха единните учебници за връщане към тоталитаризма

БГНЕС Сред учените, които се обявиха срещу единен учебник по български език и дадоха днес пресконференция, бяха акад. Иван Илчев, проф. Мира Маркова, проф. Амелия Личева и проф. Веселин Янчев (от ляво на дясно).

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Над 200 учени и общественици се обявиха категорично против идеята за единни учебници по история, по български език и литература, както и по география и икономика. Те излязоха с отворено писмо до премиера Румен Радев, който именно лансира на 15 септември намерението за въвеждане на един учебник по тези три учебни предмета.

"В повечето европейски страни моделът на образователен плурализъм е стандарт, пазарът е свободен и учителите избират между одобрени учебници на различни издателства. Във Франция водещите издателства са шест, в Испания големите издателства са четири, в Италия няма централизирано одобряване на училищните помагала, а водещи на пазара са около пет-шест издателски групи. В Полша образователното министерство се придържа към политика на контролиран плурализъм и на пазара има винаги поне три-четири одобрени учебници. Категорично заявяваме, че наличието на повече от един учебник по предмета "История и цивилизации" не е сред причините за проблемите в образованието ни", обясни днес проф. Мира Маркова. Тя допълни, че "практиката за единен учебник по история се прилага най-вече в страни с недемократични политически системи, като Куба, Северна Корея, Иран, Беларус и други".

Според акад. проф. д-р Иван Илчев "въвеждането на един-единствен учебник ще е първата стъпка към диктатурата".

Своето мнение изказа и проф. Амелия Личева: "Идеята за един учебник могат да защитават само хора, които искат да върнат диктатурата и идеологията в образованието. Един учебник по литература е силно ограничаване на правото да израснеш като гражданин и налагане на една остаряла доктрина на единомислието, на забранената и позволената литература, на клишираните модели и интерпретации. Преминаването към един учебник означава, че българската образователна система ще извърви пътя обратно - към ограничаващия режим, характерен за недемократичните общества."

Писателят Захари Карабашлиев на свой ред даде примери къде още тази идея се прилага, като подчерта, че е изпробвана в Гърция и се е провалила с гръм и трясък. "Идеята за един учебник по предмет не е българско изобретение. В Русия от 2023 година историята се учи по един държавен учебник, от 2027 година там учебниците по руски език и литература ще бъдат само един, а до 2028 година - и по география. В Китай от 2019 година учебниците по китайски език, история и политическо възпитание са единни за цялата огромна китайска държава. Във Виетнам от тази учебна година има един учебник по всички предмети. Гърция е единственият пример на европейска държава, която до тази година е имала един учебник по съответните дисциплини. Това се увенчава с провал и от тази година те минават отново на повече учебници за съответните програми", заяви Карабашлиев.

Ето и пълният списък на учените и обществениците, които настояха премиерът Румен Радев да преразгледа идеята си за единни учебници по тези три предмета:

Акад. Проф. д.н. Иван Илчев Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Проф. д.н. Веселин Янчев Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Проф. д.н. Димо Чешмеджиев Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“

Проф. д.н. Иван Билярски БАН, Институт за исторически изследвания

Проф. д.н. Иван Русев Икономически университет – Варна

Проф. д.н. Илия Г. Илиев БАН, Институт за исторически изследвания

Проф. д.н. Костадин Паев Югозападен университет „Неофит Рилски“

Проф. д.н. Красимир Т. Кръстев Шуменски ун-т „Еп. Константин Преславски“

Проф. д.н. Красимира Мутафова Великотърновски ун-т „Св. св. Кирил и Методий“

Проф. д.н. Любомир Огнянов Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Проф. д.н. Мария Тортика БАН, Инс-т за балканистика с ц-р по тракология

Проф. д.н. Мартин Иванов Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Проф. д.н Милко Палангурски БАН, Институт за исторически изследвания

Проф. д.н. Момчил Методиев Нов български университет

Проф. д.н. Олга Смолина БАН, Инс-т за балканистика с ц-р по тракология

Проф. д.н. Орлин Събев БАН, Инс-т за балканистика с ц-р по тракология

Проф. д.н. Пенчо Д. Пенчев Университет за национално и световно стопанство

Проф. д.н. Петър Стоянович БАН, Институт за исторически изследвания

Проф. д.н. Стефан Дечев Нов български университет

Проф. д.н. Христо Матанов Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Проф. д.н. Юра Константинова БАН, Инс-т за балканистика с ц-р по тракология

Проф. д-р Александър Николов Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Проф. д-р Александър Сивилов Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Проф. д-р Ангел Димитров БАН, Институт за исторически изследвания

Проф. д-р Ангелина Марковска Великотърновски ун-т „Св. св. Кирил и Методий“

Проф. д-р Антоанета Балчева БАН, Инс-т за балканистика с ц-р по тракология

Проф. д-р Борислав Гаврилов Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Проф. д-р Георги Якимов Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Проф. д-р Даниел Вачков БАН, Институт за исторически изследвания

Проф. д-р Добринка Парушева БАН, Инс-т за балканистика с ц-р по тракология

Проф. д-р Ивайла Попова Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Проф. д-р Ирина Колева Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Проф. д-р Лора Тасева БАН, Инс-т за балканистика с ц-р по тракология

Проф. д-р Мария Радева Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Проф. д-р Милияна Каймакамова Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Проф. д-р Мира Маркова Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Проф. д-р Надя Манолова-Николова Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Проф. д-р Пламен Павлов Великотърновски ун-т „Св. св. Кирил и Методий“

Проф. д-р Петко Ст. Петков Великотърновски ун-т „Св. св. Кирил и Методий“

Проф. д-р Райна Гаврилова Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Проф. д-р Росица Стоянова Шуменски ун-т „Еп. Константин Преславски“

Проф. д-р Румяна Маринова Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Проф. д-р Румяна Прешленова БАН, Инс-т за балканистика с ц-р по тракология

Проф. д-р Теодор Леков Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Доц. д-р Алека Стрезова БАН, Институт за исторически изследвания

Доц. д-р Александър Порталски Югозападен университет „Неофит Рилски“

Доц. д-р Ангел Джонев БАН, Институт за исторически изследвания

Доц. д-р Ася Атанасова Шуменски ун-т „Еп. Константин Преславски“

Доц. д-р Борис Стоянов Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Доц. д-р Боян Думанов Нов български университет

Доц. д-р Георги Н. Георгиев БАН, Институт за исторически изследвания

Доц. д-р Веселина Узунова Регионален исторически музей – Хасково

Доц. д-р Виолета Коцева Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Доц. д-р Вихра Баева БАН, Институт за етнология и фолклористика

Доц. д-р Владимир Златарски БАН, Институт за исторически изследвания

Доц. д-р Владимир Станев Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Доц. д-р Владислав Иванов БАН, Инс-т за балканистика с ц-р по тракология

Доц. д-р Георги Митрев Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“

Доц. д-р Гергана Дончева БАН, Инс-т за балканистика с ц-р по тракология

Доц. д-р Даниела Стоянова Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Доц. д-р Диана Мишкова Център за академични изследвания

Доц. д-р Димитър Гюдуров Нов български университет

Доц. д-р Димитър Димитров Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“

Доц. д-р Дора Калчева Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Доц. д-р Евгения Троева БАН, Институт за етнология и фолклористика

Доц. д-р Елмира Василева БАН, Инс-т за балканистика с ц-р по тракология

Доц. д-р Елица Стоянова Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“

Доц. д-р Зорка Първанова БАН, Инс-т за балканистика с ц-р по тракология

Доц. д-р Златомира Герджикова БАН, Инс-т за балканистика с ц-р по тракология

Доц. д-р Ива Кюркчиева БАН, Институт за етнология и фолклористика

Доц. д-р Ивалина Ефтимова Шуменски ун-т „Еп. Константин Преславски“

Доц. д-р Иван Вълчев Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Доц. д-р Иглика Мишкова БАН, Институт за етнология и фолклористика

Доц. д-р Илиана Борисова-Кацарова Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Доц. д-р Илия Илиев Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Доц. д-р Калин Йорданов БАН, Инс-т за балканистика с ц-р по тракология

Доц. д-р Калин Кирилов БАН, Инс-т за балканистика с ц-р по тракология

Доц. д-р Калоян Ганев Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Доц. д-р Костадин Гърдев БАН, Институт за исторически изследвания

Доц. д-р Лъчезар Стоянов Нов български университет

Доц. д-р Мария Баръмова Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Доц. д-р Мария Кисикова Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“

Доц. д-р Марияна Стамова БАН, Инс-т за балканистика с ц-р по тракология

Доц. д-р Мила Маева БАН, Институт за етнология и фолклористика

Доц. д-р Милена Петкова Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Доц. д-р Мирослава Георгиева Югозападен университет „Неофит Рилски“

Доц. д-р Михаил Груев Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Доц. д-р Никола Дюлгеров Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Доц. д-р Николай Тодоров Русенски университет „Ангел Кънчев“

Доц. д-р Петко Христов БАН, Институт за етнология и фолклористика

Доц. д-р Ралица Симеонова-Ганева Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Доц. д-р Росица Градева Американски университет в България

Доц. д-р Росица Лельова БАН, Институт за исторически изследвания

Доц. д-р Светла Янева Нов български университет

Доц. д-р Светлана Иванова Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Доц. д-р Светослав Живков Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Доц. д-р Симеон Кацаров Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“

Доц. д-р Симеон Симеонов БАН, Инс-т за балканистика с ц-р по тракология

Доц. д-р Симона Самуилова БАН, Институт за исторически изследвания

Доц. д-р Стоян Антонов Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“

Доц. д-р Тина Георгиева Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Доц. д-р Християн Атанасов Университет за национално и световно стопанство

Доц. д-р Юлия Симеонова Великотърновски ун-т „Св. св. Кирил и Методий“.

Доц. д-р Юлия Цветкова Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Гл. ас. д-р Александър Стоянов Нов български университет

Гл. ас. д-р Анелия Стоянова БАН, Институт за исторически изследвания

Гл. ас. д-р Анета Михайлова БАН, Инс-т за балканистика с ц-р по тракология

Гл. ас. д-р Бехрин Шопова БАН, Институт за етнология и фолклористика

Гл. ас. д-р Божидар Драганов Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“

Гл. ас. д-р Божидар Първанов БАН, Институт за етнология и фолклористика

Гл. ас. д-р Боряна Антонова-Голева БАН, Институт за исторически изследвания

Гл. ас. д-р Васил Балтаджиев Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Гл. ас. д-р Весела Атанасова БАН, Инс-т за балканистика с ц-р по тракология

Гл. ас. д-р Веселин Данов БАН, Инс-т за балканистика с ц-р по тракология

Гл. ас. д-р Веселка Радева Русенски университет „Ангел Кънчев“

Гл. ас. д-р Володя Милачков БАН, Институт за исторически изследвания

Гл. ас. д-р Дамян Борисов Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“

Гл. ас. д-р Делян Русев Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Гл. ас. д-р Десислава Владимирова Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Гл. ас. д-р Десислава Костадинова БАН, Институт за исторически изследвания

Гл. ас. д-р Джени Иванова БАН, Институт за исторически изследвания

Гл. ас. д-р Димитър Г. Добрев БАН, Инс-т за балканистика с ц-р по тракология

Гл. ас. д-р Евлоги Станчев БАН, Инс-т за балканистика с ц-р по тракология

Гл. ас. д-р Ели Филипова БАН, Инс-т за балканистика с ц-р по тракология

Гл. ас. д-р Ивайло Марков БАН, Институт за етнология и фолклористика

Гл. ас. д-р Ивайло Начев БАН, Инс-т за балканистика с ц-р по тракология

Гл. ас. д-р Ивелина Мишева БАН, Институт за исторически изследвания

Гл. ас. д-р Илия Вълев БАН, Институт за етнология и фолклористика

Гл. ас. д-р Кабалан Мукарзел Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Гл. ас. д-р Калина Пеева БАН, Инс-т за балканистика с ц-р по тракология

Гл. ас. д-р Кирил Господинов Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Гл. ас. д-р Константин Голев БАН, Институт за исторически изследвания

Гл. ас. д-р Кръстьо Йорданов БАН, Институт за исторически изследвания

Гл. ас. д-р Лили Грозданова Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Гл. ас. д-р Любомира Нъндол БАН, Институт за исторически изследвания

Гл. ас. д-р Маламир Спасов БАН, Инс-т за балканистика с ц-р по тракология

Гл. ас. д-р Маргарита Добрева БАН, Инс-т за балканистика с ц-р по тракология

Гл. ас. д-р Марио Филипов Регионален исторически музей - София

Гл. ас. д-р Мария Шушарова БАН, Инс-т за балканистика с ц-р по тракология

Гл. ас. д-р Мариянка Жекова БАН, Институт за етнология и фолклористика

Гл. ас. д-р Методи Методиев Нов български университет

Гл. ас. д-р Мина Маринова Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“

Гл. ас. д-р Мина Христова БАН, Институт по етнология и фолклористика

Гл. ас. д-р Петър Добрев Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Гл. ас. д-р Петър Стоилов Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Гл. ас. д-р Петър Й. Стоянов Университет за национално и световно стопанство

Гл. ас. д-р Ружа Попова БАН, Инс-т за балканистика с ц-р по тракология

Гл. ас. д-р Самуил Камбуров БАН, Инс-т за балканистика с ц-р по тракология

Гл. ас. д-р Светлана Антова БАН, Институт за етнология и фолклористика

Гл. ас. д-р Светослава Манчева Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“

Гл. ас. д-р Стамен Кънев БАН, Институт за етнология и фолклористика

Гл. ас. д-р Татяна Лефтерова Шуменски ун-т „Еп. Константин Преславски“

Гл. ас. д-р Теодор Димитров Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Гл. ас. д-р Юлий Емилов Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Гл. ас. д-р Юлия Попчева БАН, Институт за етнология и фолклористика

Гл. ас. д-р Явор Митов Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Гл. ас. д-р Янко Христов Югозападен университет „Неофит Рилски“

Ас. д-р Денис Иванов Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“

Ас. д-р Ивета Косева Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Ас. д-р Илияна Божова БАН, Институт за исторически изследвания

Ас. д-р Искрен Великов Русенски университет „Ангел Кънчев“

Ас. Елица Ненова Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Ас. Женя Добрева Шуменски ун-т „Еп. Константин Преславски“

Ас. Йордан Арнаудов Шуменски ун-т „Еп. Константин Преславски“

Д-р Александър Везенков

Д-р Арина Корзун БАН, Инс-т за балканистика с ц-р по тракология

Д-р Ангел Велинов БАН, Инс-т за балканистика с ц-р по тракология

Д-р Ангел Златков БАН, Инс-т за балканистика с ц-р по тракология

Д-р Андони Андреев Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Д-р Антон Венев Регионален исторически музей - Кюстендил

Д-р Даниел Иванов Регионален исторически музей – София

Д-р Виктория Лекова БАН, Инс-т за балканистика с ц-р по тракология

Д-р Димитър Петров Регионален исторически музей – Плевен

Д-р Зорница Велинова-Тренчева Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Д-р Красимира Узунова Исторически музей - Ивайловград

Д-р Кристина Бобева Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Докторант Десислава Босилкова Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“

Докторант Димитър Димов Нов български университет

Докторант Кристиян Лъсков Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“

Д-нт Мария-Антоанета Вангелова Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Докторант Кристиян Младеновски Регионален исторически музей – Плевен

Докторант Милен Вълчев Регионален исторически музей – Хасково

Докторант Радостин Христов Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Докторант Цветомира Антонова Нов български университет

Александър Станев Регионален исторически музей – София

Ангел Драгиев Регионален исторически музей – София

Антоанета Христова Регионален исторически музей – Кюстендил

Атанас Иванов БАН, Институт за етнология и фолклористика

Бианка Василева Регионален исторически музей – София

Васил Стоименов Регионален исторически музей – Кюстендил

Десислава Георгиева Регионален исторически музей – Плевен

Димитрина Димитрова Регионален исторически музей – Кюстендил

Елена Николова Регионален исторически музей – София

Емилия Харизанова Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Карина Симеонова Регионален исторически музей – София

Лиляна Темелкова Регионален исторически музей – Плевен

Лора Колева БАН, Институт по етнология и фолклористика

Любослав Александров Регионален исторически музей – Кюстендил

Марина Дойчинова Регионален исторически музей – София

Тодор Тодоров БАН, Инс-т за балканистика с ц-р по тракология