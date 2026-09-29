Испания изпревари Великобритания и в езиковите ваканции

Интеграл Гимназистите на възраст между 14 и 19 г. съставляват над 77% от заминаващите на езикова ваканция.

Испания е новият лидер в предпочитанията на българските ученици за летни езикови ваканции. През изминалия сезон тя е избрана от 22% от записалите се и за първи път изпреварва Великобритания (21%), която дълги години държеше първото място. На трето място са САЩ с 10%. Езиковите ваканции остават една от най-популярните първи стъпки към международното образование, а промените в предпочитанията все по-често следват плановете на семействата за бъдещо обучение в чужбина.

Испания отчита ръст от над 10% спрямо миналия сезон и затвърждава позициите си като една от най-динамичните образователни дестинации за българите.

Най-голямата изненада на сезона е Швейцария, която регистрира значителен ръст от над 30%.

Промяната се вижда ясно и при избора на език. Английският остава безспорно на първо място, но испанският измества немския от второто място. Тенденцията съвпада с растящия интерес на българските кандидат-студенти към университетите в Испания, където тази година започват обучение двойно повече българи.

Наред с класическите дестинации, през 2027 г. Интеграл България обмисля да разшири селекцията си от предложения със Сингапур, Малайзия, Хавай, Виетнам и Бали. Те ще допълнят традиционните екзотични дестинации за езиково обучение като Япония и Южна Корея.

Гимназистите на възраст между 14 и 19 г. съставляват над 77% от заминаващите. Почти 19% са под 14 г., а около 4% са възрастни. Най-многобройни са 16-годишните (22,63%), следвани от 15-годишните (20,39%), 17-годишните (почти 17%) и 14-годишните (12%).

Двуседмичните програми остават най-предпочитани и събират над 76% от записванията. Едноседмичните ваканции избират 18% от участниците, а 6% се насочват към по-дългосрочни програми.

През последните два сезона близо 55% от участниците предпочитат груповите ваканции. Основното им предимство е осигуряването на възрастен ръководител, който придружава децата през цялото пътуване и престой, и е на разположение 24/7. Индивидуалните програми от своя страна предлагат по-голям избор на дестинации, период и вид обучение.

Регионалните данни показват ясни различия в предпочитанията в страната. В Бургас всички участници пътуват в групи, докато във Варна, Благоевград и Пловдив съотношението между групови и индивидуални програми е 50:50. В Пловдив по-често се избират ваканции от по-висок ценови клас, а в Благоевград предпочитанията са насочени към морски дестинации като Испания и Малта.