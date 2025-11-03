Затварят изцяло Дунав мост при Русе – Гюргево на 4 ноември 

След завършването на монтажа на корнизните елементи, армировката, кофражът и болтовите дюбели в затворената 320-метрова отсечка в посока Румъния на Дунав мост при Русе, вече се работи по полагането на бетон.,

На 4 ноември, вторник ще бъде спряно движението по Дунав мост при Русе – Гюргево във връзка с извършвания основен ремонт на българската част на съоръжението.

Преминаването на леките автомобили ще бъде ограничено от 9 ч. до 21 ч., а на тежкотоварните автомобили за до 24 часа – от 9 ч. на 4 ноември до 9 ч. на 5 ноември.

Спирането на движението е необходимо, за да може надлъжната връзка между панелите да набере якост. В посочения период през моста няма да се пропуска движението и в двете посоки. Идеята е да се избегнат всякакви вибрации.

Ремонтът на моста започна на 10 юли 2024 г. и се извършва на етапи, като движението се осъществява в платното, в което не се работи. Трафикът беше спрян за 24 часа еднократно през март тази година за изпълнението на аналогични дейности в друг участък от съоръжението.

При утрешното спиране на трафика по Дунав мост шофьорите на тежкотоварни превозни средства ще могат да ползват паркинги и площадки за отдих в областите Русе, Велико Търново, Ямбол и Хасково, съобщават от АПИ.

Предвижда се движението към Русе да бъде регулирано и по пътищата, идващи от Варна, Шумен и Силистра. Сред допълнителните мерки е и осигуряването на допълнителни полицейски екипи по ключовите пътни артерии в областта, както и пускането на всички десет трасета за леки и товарни автомобили, където водачите на превозните средства могат да заплатят такса „мост“.

Осигурени са и алтернативни маршрути за преминаване на превозните средства в периода на спиране на трафика. Най-близките алтернативни гранични преходи са при Силистра – Остров, който е сухопътен, както и двете фериботни връзки между Силистра и Кълъраш и Свищов – Зимнич. Останалите опции за придвижване включват пунктовете: Никопол – Турну Мъгуреле; Оряхово – Бекет; Видин – Калафат; Кайнарджа – Липница; Крушари – Добромир; Кардам – Негру Вода; Дуранкулак – Вама Веке.