Заплатите в МВР и МО ще скочат с нови 12%

Разходите на държавата за персонал ще достигнат нови рекорди през 2026 г. При очаквано изпълнение за т.г. от 12.2 млрд. евро, догодина за заплати, осигуровки и обезщетения във всички публични системи, включително общините, ще отиват 13.1 млрд. евро или 1 млрд. евро повече. Много сериозна част от този ръст се пада на сектор сигурност и отбрана, като бюджетите на двете министерства за персонал ще достигнат рекордните 3.6 млрд. евро (7 млрд. лв.).

Това показва прегледът на средносрочната бюджетна прогноза за 2026-2028 и проектобюджет 2026.

По закон разходите в МВР и МО бяха обвързани със средната работна заплата за страната и всеки ръст в нея води до ръст в цялата система. Възнагражденията се изчисляват на базата на достигната средна работна заплата за второто тримесечие на предходната година. През 2025-а НСИ отчете 2572 лв. средна заплата за второто тримесечие, или 12% ръст спрямо година по-рано, когато средното възнаграждение бе 2296 лв.

Това означава 12% ръст на възнагражденията в МВР и МО при планирано увеличение за държавната администрация в размер от 5% за всички системи, с изключение на онези, за които има утвърдени формули.

По бюджета на МВР това води до разходи за персонал в размер на 2.2 млрд. евро (4.2 млрд. лв.) при 3.8 млрд. лв. за 2025 г. - ръст от 435.5 млн. лв. В МО за персонал през 2026 г. ще отиват 1.4 млрд. евро (2.8 млрд. лв.) при 2.46 млрд. лв. през 2025 г.

Големите разходи за персонал се влияят както от ръста на самите възнаграждения, така и от скока на осигурителните вноски. Много голям извънреден разход през 2025 г. е имало и по отношение на изплащане на обезщетения, като те, според последни оценки, ще се окажат 1.5 млрд. евро при планирани 862 млн. евро. Това може да се дължи на пенсиониране на по-големи групи, както и на чистки в администрацията.

При заплатите в системата на висшето образование, както и при учителите, догодина също ще има по-висок ръст от заложеното 5% общо увеличение. Формулите в закона за висшето образование са различни от тези в МВР и обвързват възнагражденията с достигнатата средна годишна работна заплата. Сметките показват, че средните разходи за заплати следва да скочат с 15%. В средното образование формула няма, но там има стремеж средните заплати да са 125% от средното за страната.

На фона на огромните разходи за възнаграждения бюджетите на министерствата за капиталови разходи направо изглеждат дребни. Капиталовите разходи при МВР, например, са заложени в размер на 28 млн. евро. В отбраната нивото е по-високо, но там имаме ангажименти по линия на дела за отбрана като страна членка на НАТО.