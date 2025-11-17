Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Законната лихва при просрочия се намалява от Нова година

Кабинетът променя формулата, след като БНБ спира да обявява основен лихвен процент

Днес, 13:46
Министерството на финансите предлага нов начин за определяне на законната лихва за просрочия - лихвата за рефинансиране на ЕЦБ плюс 8 процентни пункта.
Илияна Кирилова
Министерството на финансите предлага нов начин за определяне на законната лихва за просрочия - лихвата за рефинансиране на ЕЦБ плюс 8 процентни пункта.

От 1 януари 2026 г. с въвеждане на еврото ще се промени начинът, по който в България ще се определя законната лихва за просрочени парични задължения. Това ще доведе до леко намаление на нейния размер, става ясно от проект на Министерството на финансите.

Причината за промяната е, че след въвеждането на еврото като официална парична единица Българската народна банка ще преустанови да обявява всеки месец основния лихвен процент (ОЛП). Той е базата за определяне на законната лихва за просрочия, което се случва два пъти в годината от 1 януари и от 1 юли - ОЛП плюс 10 процентни пункта. В момента размерът на законната лихва, действащ до края на годината, е 11.91%.

След като България стане член не еврозоната, база за определяне на законната лихва вече ще е лихвеният процент, прилаган от Европейската централна банка по нейните операции по рефинансиране. Тази лихва на ЕЦБ се обнародва и публикува в началото на всеки месец в Официалния вестник на Европейския съюз.

И занапред ще се прилага подхода за определяне на законната лихва два пъти годишно ( от 1 януари и от 1 юли). Следването на този подход може временно да отдалечи размерът на законната лихва от текущите пазарни лихвени проценти, но допринася за по-добра предвидимост и поддържане на информационните системи.

В последните шест месеца отклонението на лихвения процент по основните операции по рефинансиране на ЕЦБ е в рамките на до +0,5 процентни пункта над ОЛП на БНБ. Например в момента лихвата на ЕЦБ е 2.15%, докато нашия ОЛП е 1.81%. Това означава, че при запазване на текущите лихвени равнища до края на годината и 10% фиксирана надбавка, може да се очаква леко повишение на законната лихва у нас над сегашните нива. За да не се допусне това, МФ предлага фиксираният компонент при определяне на законната лихва за просрочия да бъде намален от 10 на 8 пункта. Освен това МФ смята, че сегашните нива на законната лихва са необосновано високи.

Намаляването на размера на законната лихва от Нова година ще има незначителен ефект за бюджета, се отбелязва в мотивите на МФ.

 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

олп, основен лихвен процент, лихва за просрочия, законна лихва

Още новини по темата

Основната лихва падна до 2%
02 Юни 2025

Основната лихва падна на 2.24 процента
01 Май 2025

Наказателната лихва за просрочени задължения пада пореден месец
01 Апр. 2025

Депутати правят пореден опит да намалят наказателната лихва
27 Яну. 2025

Лихвата за просрочени задължения падна до 13.22%
01 Ноем. 2024

Наказателната лихва за просрочени задължения падна до 13.43%
01 Окт. 2024

Лихвата за просрочени вноски за заеми, данъци, глоби стана 13.53%
02 Авг. 2024

Основната лихва отново тръгна нагоре
01 Март 2024

Основната лихва ще е 3.79% и през февруари

01 Февр. 2024

Основният лихвен процент пада за пръв път от октомври 2022 г.
30 Дек. 2023

Основната лихва се качи на 3.80%
04 Дек. 2023

Лихвата по просрочия нарасна до 13.79%
01 Ноем. 2023

Основната лихва се качи на 3.29%
01 Авг. 2023

Основният лихвен процент на БНБ минава 3% от 1 юли
30 Юни 2023

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ИКОНОМИКА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Това, което се случва с "Лукойл", го гледахме с КТБ
ДИЯН БОЖИДАРОВ: 21 души от народа на Владиславово подкрепиха г-н Борисов
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: "Промяната" не се поддава на промяна
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Залпът на "Аврора" порази Манхатън