Законната лихва при просрочия се намалява от Нова година

От 1 януари 2026 г. с въвеждане на еврото ще се промени начинът, по който в България ще се определя законната лихва за просрочени парични задължения. Това ще доведе до леко намаление на нейния размер, става ясно от проект на Министерството на финансите.

Причината за промяната е, че след въвеждането на еврото като официална парична единица Българската народна банка ще преустанови да обявява всеки месец основния лихвен процент (ОЛП). Той е базата за определяне на законната лихва за просрочия, което се случва два пъти в годината от 1 януари и от 1 юли - ОЛП плюс 10 процентни пункта. В момента размерът на законната лихва, действащ до края на годината, е 11.91%.

След като България стане член не еврозоната, база за определяне на законната лихва вече ще е лихвеният процент, прилаган от Европейската централна банка по нейните операции по рефинансиране. Тази лихва на ЕЦБ се обнародва и публикува в началото на всеки месец в Официалния вестник на Европейския съюз.

И занапред ще се прилага подхода за определяне на законната лихва два пъти годишно ( от 1 януари и от 1 юли). Следването на този подход може временно да отдалечи размерът на законната лихва от текущите пазарни лихвени проценти, но допринася за по-добра предвидимост и поддържане на информационните системи.

В последните шест месеца отклонението на лихвения процент по основните операции по рефинансиране на ЕЦБ е в рамките на до +0,5 процентни пункта над ОЛП на БНБ. Например в момента лихвата на ЕЦБ е 2.15%, докато нашия ОЛП е 1.81%. Това означава, че при запазване на текущите лихвени равнища до края на годината и 10% фиксирана надбавка, може да се очаква леко повишение на законната лихва у нас над сегашните нива. За да не се допусне това, МФ предлага фиксираният компонент при определяне на законната лихва за просрочия да бъде намален от 10 на 8 пункта. Освен това МФ смята, че сегашните нива на законната лихва са необосновано високи.

Намаляването на размера на законната лихва от Нова година ще има незначителен ефект за бюджета, се отбелязва в мотивите на МФ.