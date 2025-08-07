Във фалшива реклама МС, "Овергаз" и президентът обещават суперпечалби

Нова измама плъзна в социалните мрежи в началото на август. "Хиляди българи вече получават до 2500 лв. месечно чрез платформата на "Овергаз", гласи онлайн обява, разпространявана като платено съдържание.

В рекламата се твърди, че правителството в партньорство с енергийната компания е разработило инвестиционна програма, в която всеки български гражданин може да се включи - с малка сума, която ще му донесе голям доход. За повече тежест "офертата" е илюстрирана с лика на президента Радев - явно за да внушава, че и държавният глава подкрепя начинанието. С най-едрия шрифт е изписана "печалбата", която човек може да си докара за месец - 2500 лв.

От "Овергаз" предупреждават, че тази реклама е стопроцентова измама.

Това е поредният капан в интернет, който разчита на лековерни търсачи на лесни печалби. Този път обаче измамниците са заложили тройна "стръв" - "гаранти" за инвестициите на гражданите са президентът, правителството и голямата частна газова компания "Овергаз", която снабдява домакинства в цяла България.

"Не използваме онлайн платформи или уебсайтове за набиране на "инвестиции", заявяват от "Овергаз" в съобщение до медиите: "В своята комуникация с клиентите "Овергаз" използва два сайта: www.overgas.bg и https://gas.overgas.bg/. Всички хипервръзки от банери и изскачащи (pop-up) реклами, които водят към други сайтове с призив да се преведат определени суми, са опит за измама. "Рекламата" вероятно е киберпрестъпление, насочено към подвеждане на доверчиви граждани. Този тип измами разчитат на ниска дигитална бдителност и злоупотребяват с анонимността, която онлайн средата предоставя", се казва в прессъобщението.

Компанията вече е сезирала компетентните органи. И призовава: "При съмнение за измама незабавно се свържете с нас на националния телефон: 0700 11 110.

Като лавина

Използването на имена и лица на известни хора, фирми, институции за фалшиви онлайн реклами вече придобива чудовищни размери. Жертви на такава "експлоатация" са ТВ журналистките Ани Салич и Марина Цекова, актьори като Яна Маринова и Юлиан Вергов, певецът Азис, главният здравен инспектор Ангел Кунчев и др. Най-често авторитетните персони "рекламират" в интернет, без да подозират, лекарства. Фалшиви профили на хората на изкуството пък приканват почитателите да ги подпомагат с пари.

Наскоро българка изгоря с шестцифрена сума, защото вярвала, че плаща за членска карта във фенклуб на певеца Роби Уилямс.

Възмездие

Проследяването на авторите на онлайн измамите е изключително трудно. Нещата се усложняват допълнително, защото изобретателите на схемите използват все повече изкуствен интелект.

Все пак има и успехи в борбата с киберпрестъпността. Преди дни бе осъден младеж, който предлагал кредити в мрежата TikТок. Той искал жертвата да преведе малка сума като гаранция, за да "отпусне" заема. След получаването на гаранцията "кредиторът" спирал комуникацията.