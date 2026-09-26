Вместо реформи вдигат данъците - това е мързел и некадърност

"Вдигат данъците, вместо да направят реформи - това е мързел и некадърност".

Това заяви пред bTV бившият вицепремиер и икономически министър Николай Василев в коментар за предложените в проектобюджета за 2027 г. промени от страна на управляващите от "Прогресивна България".

"Ако някой има още съмнение дали това правителство е ляво или дясно, ето ви най-лявата мярка от десетки години насам – да ни вдигнат данъците. Аз наричам управляващата партия "Геометрично Прогресивна България", защото геометрично прогресивно вдигат дългове, дефицити, разходи на бюджета, а сега и данъците. Сто пъти обещаха, че няма да вдигат данъците и веднага ги вдигнаха - каза още Василев. - "Икономическа справедливост" е реторика на левичарите и популистите, които си го представят по следния начин: одрусваме богатите и фирмите, които печелят, и прахосваме парите през нереформирания държавен бюджет".

Той коментира изказването на зам.-министъра на финансите Людмила Петкова, че имало фирми с огромни печалби от над 500%, затова трябва да се наложи данък свръхпечалба.

"Какво е нормална печалба или справедлива печалба в една отворена пазарна икономика? Трябва да има свобода за бизнеса, той да си плаща данъците и осигуровките, които досега бяха много ниски, и България да се развива все по-бързо и да забогатява, както и забогатя - изтъкна икономистът. - Със същата реторика може да кажат: "ама гадните мръсни чуждестранни и български бизнесмени, банки, телекоми, застрахователи трябва да бъдат одрусани с големи данъци - дайте да им приберем всичките пари, но да останат в България". Във Венецуела така правят - изгониха чуждестранния бизнес, направиха комунизъм и са бедни като църковни мишки. Така ли искаме да живее България".

Той определи като "лош опит за пиар от страна на финансовото министерство" изказванията, че част от парите от данъка свръхпечалба ще отидат за подпомагане на семейства и за социални дейности.

"Финансовото министерство знае много добре, че не може да сложиш панделка на едни приходи и да ги закачиш към някакви разходи. Аз от тези управляващи думите "демографска политика" досега не съм ги чул, освен че махнаха съответната комисия от парламента. Но няма защо да баламосват публиката, че вдигат данък печалба, защото искат да вдигат детските помощи - посочи Василев. - Правят го по две причини. Едната е идеологическа - те са левичари и популисти, мразят бизнеса и искат да го одрусат с по-големи данъци и излъгаха многократно българските граждани, включително и хората, които гласуваха за тях. Втората е защото много години вече във финансовото министерство има мързел и некадърност да намалят държавните разходи. Трябва да намалят разходите със 7 млрд. евро. - с голямо съкращение на дъргавната администрация, махане на вечните помощи за ток и държавата да мине на режим "спестяване", а не на "прахосване."

Финансистът предупреди и за възможността в бъдеще да бъде увеличено и облагането на физическите лица.

„Моята мечта е да завършим този мандат без да ни вдигнат данъците на физическите лица. Но не мога да ви го обещая, да не се изненадате после“, каза той.

Относно предложението максималният месечен размер на ваучерите за храна да бъде увеличен до 200 евро, но върху тях да се въведе 7% окончателен данък, Василев заяви:

„На мен не ми харесва, че някои за една седмица въвеждат две нови ставки. Досега имаше ставка 10. Сега има ставка 7 върху нещо и 33 върху друго. И утре ще си играем: 27, 42... От красивата и елегантна, проста българска данъчна система тръгваме към един хаос, данъчен хаос“.

Николай Василев изтъкна и някои положителни, според него, предложения на МФ.

За планираното увеличение на данъчните оценки на имотите той е "за, защото оценките от 20 години не са актуализирани данъчните оценки, и добави: "трябва да се актуализират и то много повече, отколкото го правят“. Сред другите положителни неща той посочи идеята прагът за задължителна регистрация по ДДС да бъде увеличен от 51 130 на 75 000 евро, както и данъчните облекчения за деца и семействата.