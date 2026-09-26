Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Вместо реформи вдигат данъците - това е мързел и некадърност

Така определи намеренията на правителството бившият икономически министър Николай Василев

Днес, 10:35
Николай Василев
bTV
Николай Василев

"Вдигат данъците, вместо да направят реформи - това е мързел и некадърност".

Това заяви пред bTV бившият вицепремиер и икономически министър Николай Василев в коментар за предложените в проектобюджета за 2027 г. промени от страна на управляващите от "Прогресивна България".

"Ако някой има още съмнение дали това правителство е ляво или дясно, ето ви най-лявата мярка от десетки години насам – да ни вдигнат данъците. Аз наричам управляващата партия "Геометрично Прогресивна България", защото геометрично прогресивно вдигат дългове, дефицити, разходи на бюджета, а сега и данъците. Сто пъти обещаха, че няма да вдигат данъците и веднага ги вдигнаха - каза още Василев. - "Икономическа справедливост" е реторика на левичарите и популистите, които си го представят по следния начин: одрусваме богатите и фирмите, които печелят, и прахосваме парите през нереформирания държавен бюджет".

Той коментира изказването на зам.-министъра на финансите Людмила Петкова, че имало фирми с огромни печалби от над 500%, затова трябва да се наложи данък свръхпечалба.

"Какво е нормална печалба или справедлива печалба в една отворена пазарна икономика? Трябва да има свобода за бизнеса, той да си плаща данъците и осигуровките, които досега бяха много ниски, и България да се развива все по-бързо и да забогатява, както и забогатя - изтъкна икономистът. - Със същата реторика може да кажат: "ама гадните мръсни чуждестранни и български бизнесмени, банки, телекоми, застрахователи трябва да бъдат одрусани с големи данъци - дайте да им приберем всичките пари, но да останат в България". Във Венецуела така правят - изгониха чуждестранния бизнес, направиха комунизъм и са бедни като църковни мишки. Така ли искаме да живее България".

Той определи като "лош опит за пиар от страна на финансовото министерство" изказванията, че част от парите от данъка свръхпечалба ще отидат за подпомагане на семейства и за социални дейности.

"Финансовото министерство знае много добре, че не може да сложиш панделка на едни приходи и да ги закачиш към някакви разходи. Аз от тези управляващи думите "демографска политика" досега не съм ги чул, освен че махнаха съответната комисия от парламента. Но няма защо да баламосват публиката, че вдигат данък печалба, защото искат да вдигат детските помощи - посочи Василев. - Правят го по две причини. Едната е идеологическа - те са левичари и популисти, мразят бизнеса и искат да го одрусат с по-големи данъци и излъгаха многократно българските граждани, включително и хората, които гласуваха за тях. Втората е защото много години вече във финансовото министерство има мързел и некадърност да намалят държавните разходи. Трябва да намалят разходите със 7 млрд. евро. - с голямо съкращение на дъргавната администрация, махане на вечните помощи за ток и държавата да мине на режим "спестяване", а не на "прахосване."

Финансистът предупреди и за възможността в бъдеще да бъде увеличено и облагането на физическите лица.

„Моята мечта е да завършим този мандат без да ни вдигнат данъците на физическите лица. Но не мога да ви го обещая, да не се изненадате после“, каза той.

Относно предложението максималният месечен размер на ваучерите за храна да бъде увеличен до 200 евро, но върху тях да се въведе 7% окончателен данък, Василев заяви: 

„На мен не ми харесва, че някои за една седмица въвеждат две нови ставки. Досега имаше ставка 10. Сега има ставка 7 върху нещо и 33 върху друго. И утре ще си играем: 27, 42... От красивата и елегантна, проста българска данъчна система тръгваме към един хаос, данъчен хаос“.

Николай Василев  изтъкна и някои положителни, според него, предложения на МФ.

За планираното увеличение на данъчните оценки на имотите той е "за, защото оценките от 20 години не са актуализирани данъчните оценки, и добави: "трябва да се актуализират и то много повече, отколкото го правят“. Сред другите положителни неща той посочи идеята прагът за задължителна регистрация по ДДС да бъде увеличен от 51 130 на 75 000 евро, както и данъчните облекчения за деца и семействата.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Николай Василев, проектобюджет

Още новини по темата

Бюджетната комисия подхваща "ремонт" на проектобюджета

21 Юли 2026

Н. Василев: Ако дойдат извънземните, тогава държавата да се меси в цените

13 Юни 2026

Николай Василев призова Бюджет 2025 да отиде в кошчето
14 Дек. 2024

Спирачките за еврото са четири, не една, твърди известен финансист

15 Май 2024

Николай Василев: Властта постоянно генерира идеи за съмнителни сделки

04 Дек. 2023

МФ обясни къде ще отидат рекордните 10 млрд. лв. за капиталови разходи
15 Май 2023

Николай Василев: Управляващите харчат като в ултрапопулистки соц
29 Дек. 2022

Все повече икономисти смятат актуализацията на бюджета за ненужна
13 Юни 2022

Николай Василев: Кабинетът изхарчи парите на държавата за 4 месеца
11 Юни 2022

Още 9 въпроса за 9-те млрд. лева, изхарчени за 9 дни
09 Юни 2022

Кабинетът "Петков": Пари няма, действайте
25 Апр. 2022

Николай Василев: Светът няма да спре заради скъп петрол

23 Март 2022

Седянка им беше трудно да съберат, държава ще управляват
03 Авг. 2021

Асен Василев: ИТН предложи невъзможно бюджетно уравнение
17 Юли 2021

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ИКОНОМИКА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: За крадец не ставаш, сине, стани Ескобар
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Love Varna, not леличка - градският транспорт като обор
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Йотова и Гюров водят парада на партийните сенки
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: България сама си избра вредител
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Как да загубим изборите в 5 прости стъпки

АНКЕТА "СЕГА"

За коя кандидат-президентска двойка ще гласувате?
РЕЗУЛТАТИ ПО-СТАРИ АНКЕТИ