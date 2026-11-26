Зам.- министърът на финансите Людмила Петкова днес бе в пленарна зала, но не обясни от трибуната защо правителството предлага двоен скок на глобите в данъчните закони.

Управляващата партия "Прогресивна България" двойно вдига глобите и санкциите за данъчни нарушения, извършени от физически лица и фирми.

Това предизвика ожесточени критики от страна на опозицията по време на днешното второ гласуване на промените в Закона за данъците върху доходите за физически лица.

В този закон всички съществуващи в момента глоби, които все още са изписани в левове, директно се заменят с евро, като числовата им стойност се запазва, без да се спазва правилото за превалутиране по фиксирания курс.

Например неподаването на годишна данъчна декларация в законовия срок вече ще се наказва с 500 евро при досегашна санкция от 500 лв. Ако се приложи фиксираният курс на превалутиране, би трябвало глобата да е 255,65 евро, а не двойно по-висока.

За подаване на данъчна декларация с невярно съдържание сегашната глоба от 1000 лв. се предлага догодина да стане 1000 евро. Също с двойно по-висока санкция ще се наказват и работодатели, които не удържат и не внесат данъка в бюджета - сегашните 1000 лв. стават 1000 евро, а при повторно нарушение скачат от 2000 лева на 2000 евро.

Такъв е подходът и с глобите в останалите данъчни закони, които днес парламентът смята да гласува окончателно.

"Ако частният сектор беше превалутирал цените така, щеше да е жестоко глобен. А вие с какви мотиви правите 500 лева глоба на 500 евро?", попита Мартин Димитров от "Демократична България". И настоя правителството, което е вносител на законовите промени, да обоснове рязкото повишение на всяка една от санкциите.

Подобни обосновки обаче не последваха. При предишни обсъждания на законовите промени в комисии от Министерството на финансите обясниха повишението на санкциите единствено с факта, че те не са променяни от години, а през това време се е натрупала инфлация.

"Това е много лоша парламентарна практика - без мотивация правите повишения. Когато се чудите защо е висока инфлацията, си припомнете този пример", посочи Асен Василев от "Продължаваме промяната".

Александър Иванов от ГЕРБ обвини управляващите, че нарушават закона за въвеждане на еврото, където е посочено, че превалутирането на цени и такси задължително трябва да бъде по курс 1 евро за 1,95583 лева.

От "Възраждане" припомниха, че партията на Румен Радев е дошла на власт с обещанието да не вдига данъчната тежест. "Не спазвате обещанието си - предстои да гласуваме повишение на редица данъци и въвеждане на нови. Повишихте осигурителната тежест. Сега налагате двойно по-високи глоби", посочи Цончо Ганев.

В защита Милен Трифонов "Прогресивна България" обясни, че някои глоби не са променяни от две десетилетия и са загубили дисциплиниращия си характер. "Например, как човек с огромни доходи би бил мотивиран да подаде годишна данъчна декларация, ако знае, че ще бъде санкциониран само с 500 лв. Такава санкция не работи превантивно", поясни Трифонов.

Трифонов обаче спести да обясни, че при недеклариране на големи доходи, водещи до укриване на данъци в големи размери, има доста солени санкции, принудително събиране от НАП и наказателна отговорност по Наказателния кодекс.

Той посочи, че в много случаи в данъчните закони се посочват само максимални стойности на глобите и това било в полза на данъкоплатците. "Данъчните инспекторите имат отработена практика да преценяват каква глоба да наложат според тежестта на нарушението. За малки нарушения те ще наложат ниски глоби, а не максималните", увери Трифонов.

Депутати от опозицията обаче не се съгласиха с тези обяснения. Велислав Величков от ДБ обвини управляващите, като ги нарече събирачи на глоби, които се чудят как да си напълнят бюджета.

В крайна сметка мнозинството отхвърли всички предложения на опозицията за стриктно спазване на фиксирания курс при превалутиране на глобите от левове в евро. Отхвърлено бе и предложението на ДБ данъчната остъпка при ранно подаване на данъчна декларация и изплащане на пълния размер на данъка от 500 лв. да стане на 500 евро. Вместо това тук се прилага правилно превалутирането - 255 евро.

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По-голямата част от останалите промени в Закона за данъците върху доходите на физическите лица обаче бяха гласувани с пълна подкрепа на всички партии. Сред тях са:

- почти 70% увеличение на данъчните отстъпки за деца до 500 евро за едно дете, 1000 евро за деца и 1500 евро за три и повече деца.

- 1200 евро данъчна отстъпка за дете с увреждания.

- 35% ръст на данъчното облекчение за 2027 г. за хората с 50% и повече процента намалена работоспособност и следващи увеличение по 35% за 2028 и 2029 г.

- нова данъчна преференция, наречена "за детско развитие", която ще намали с до 200 евро данък на родителите.

Отхвърлено бе искането на ДБ за 2000 евро данъчна отстъпка за семейства с три деца и 2500 евро - с четири и повече деца.