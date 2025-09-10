Управляващите бързат да махнат шефа на НСИ

Няма и седмица откакто депутати от ГЕРБ и ИТН внесоха законопроект, чиято цел е да смени председателя на Националния статистически институт, и той вече е гласуван на първо четене от ресорната икономическа комисия в парламента.

Против гласуваха само от ПП-ДБ и от "Величие".

Промените в Закона за статистиката предвиждат председателят на НСИ да се избира от Народното събрание, вместо да се назначава от правителството. При това изборът на ново ръководство на института трябва да се случи в срок до един месец от влизането в сила на законовата промяна.

"Народното събрание иска да изземе функцията на изпълнителната власт. Това е пряко вмешателство", коментира депутатът от ПП-ДБ Богдан Богданов. Според него законовата промяна се прави, защото правителството се е провалило с инфлацията, която в следващите месеци ще надхвърли сериозно нивата по Маастрихтските критерии.

"Ако Министерски съвет не са доволни от сегашния председател Атанас Атанасов, да го сменят, но защо това трябва да става през Народното събрание", попита Богданов.

"Точно за това трябва да стане през Народното събрание - за по-голяма прозрачност. България е парламентарна република и независимите институции се избират от Народното събрание", каза Александър Иванов от ГЕРБ. Той бе подкрепен от Йордан Цонев от ДПС-НН, който заяви, че НСИ трябва да е независим от изпълнителната власт, защото отразява резултатите от работата на същата тази изпълнителна власт.

Припомняме, че около НСИ възникнаха и други проблеми, които може да са причина за смяната на ръководството му. Сегашният председател Атанас Атанасов бе атакуван от шефовете на два от контролните органи в страната, добили особена активност напоследък.

Шефът на Комисията за защита на конкуренцията Росен Карадимов се възмути, че НСИ отказва да предостави данни на какви цени продават хранителните си стоки отделните търговци.

След това шефката на Комисията за защита на потребителите Мария Филипова почти обвини председателя на НСИ в саботаж на въвеждането на еврото. Филипова твърдеше, че НСИ отказва да одобри списъка със стоките от потребителската кошница, чиито цени търговците трябва да публикуват всеки ден.

На тези нападки от НСИ обясниха, че Законът за статистиката им забранява да предоставят индивидуални данни за цените на търговците. "Получаваните и събираните при статистическите изследвания индивидуални данни са статистическа тайна и могат да се използват само за статистически цели. Индивидуалните данни, получени за целите на статистическите изследвания, не могат да се ползват като доказателства пред органите на изпълнителната и съдебната власт", е позицията на НСИ.

Освен това НСИ отговори, че в Закона за въвеждане на еврото, включително в последните му изменения, не е предвидено задължение за НСИ да издава одобрения, заповеди или указания. Решението дали да бъде използван пълният състав на кошницата или да бъдат подбрани отделни групи и категории стоки е в компетенциите на КЗП.