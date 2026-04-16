Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Скандална поръчка за скенерите в митниците се оказа безпроблемна

АДФИ поднови спряна проверка на една от процедурите за поддръжка на скенерите в системата

17 Апр. 2026
Агенция "Митници" съобщи, че е одобрена от ЕК за реализирането на мащабния проект за доставка на сканиращо оборудване.
Агенцията за държавна финансова инспекция не е открила проблем с една от малките поръчки в корупционния скандал около закупуването на скенери за митниците. Закупуването на скенери за митниците е една от централните сюжетни линии в сагата с ареста на бившата шефка на митниците Петя Банкова. В изтекли публично показания  по аферата се твърди, че върху Банкова е оказван натиск за заобикаляне на ЗОП при доставката на скенери от конкретна фирма и изготвяне на технически спецификации, които я облагодетелства.  

АДФИ не се е произнесла по основната поръчка в този сигнал, а излиза с финансова инспекция на по-малка поръчка, свързана със същата фирма. Поръчката е с прогнозна стойност 1.8 млн. лв. без ДДС и е за надграждане на действаща рентгенова система на митнически пункт "Кулата". Надграждането е възложено с процедура на пряко договаряне директно на фирма “Данлекс” с аргумента, че те са единствените представители за България на технологиите на производителя на рентгеновата система - Smiths Detection Germany. По поръчката е предвидено замяна на оригинални елементи на скенерите и за това тя е възложена директно без открита процедура, в която да се включат други фирми. 

АДФИ приема изборът на този вид процедура за законосъобразен. АДФИ е изискала подробно становище от агенция “Митници”, както и позиция от Министерство на електронното управление. Такава е получена през февруари т.г. и в нея министерството потвърждава, че поръчката действително надгражда съществуващото оборудване, а не го подменя. На тези основания АДФИ излиза със заключение, че изборът на процедура е законосъобразен. Интересно е, че тази инспекция е била разпоредена още през ноември 2024 г., спряна е през декември 2024 г. и е подновена на 20 февруари 2026 г. веднага след встъпването в длъжност на кабинета "Гюров". 

Скандалът със скенерите се разрази след ареста на Петя Банкова и касае много по-голяма поръчка, но е свързана със същия производител. Проблемната процедура касае закупуването на рентгенови системи и скенер за лица по 8 обособени позиции за нуждите на митниците и бе с прогнозна стойност 39.3 млн. евро. Тази поръчка бе прекратена след произнасяне на Комисията за защита на конкуренцията и ВАС, но вместо да обявят нова, митниците засекретиха процедурата и преминаха към пряко договаряне без прилагане на ЗОП. По поръчката и доставката на скенерите има задавани въпроси от депутати, но отговорите по тях са засекретени. 

Паскал тихо сключи сделка за условна присъда по шумното митническо дело
Соченият за един от най-големите контрабандисти в страната Никола Николов - Паскал, който беше обвинен по т. нар. митническо дело, се е споразумял с прокуратурата.
СЕГА
14 Апр. 2026

 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Агенция Митници, скенери

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ИКОНОМИКА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: "Драго каза", или как се избират началници в съдебната власт
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Мадяр стана лидер, докато нашите останаха просто политици
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Политиците превъртат часовника обратно към 2021 г.
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?