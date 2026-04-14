Хранилището за радиоактивни отпадъци започна работа

14 Апр. 2026Обновена

Служебният министър на енергетиката Трайчо Трайков откри днес Националното хранилище за радиоактивни отпадъци (НХ РАО). Официалната церемония се състоя на площадка „Радиана“, където е изградено съоръжението, съобщиха от Министерството на енергетиката (МЕ).

Националното хранилище е предназначено за преработени и обезопасени радиоактивни отпадъци, генерирани единствено на територията на България. В него ще бъдат съхранявани ниско- и средноактивни отпадъци от промишлеността, медицината и бита; отпадъци, генерирани при извеждането от експлоатация на I-IV блок на АЕЦ „Козлодуй”, както и от дейността на бъдещи нови ядрени мощности. Няма да се съхраняват високоактивни отпадъци и отработено ядрено гориво, отбелязват от МЕ.

Националното хранилище за погребване на радиоактивни отпадъци е разположено на площадка „Радиана“, която се намира в непосредствена близост до АЕЦ „Козлодуй“. Намира се в землището на село Хърлец, община Козлодуй. Площадката е разположена в двукилометровата зона с контролиран достъп на атомната централа. Мястото е на около 4 км от река Дунав.

Националното хранилище се състои от 66 стоманобетонни конструкции с общ капацитет 19 000 контейнера с радиоактивни отпадъци. То ще се запълва в продължение на 60 години. През този период и през следващите 300 години то ще бъде обект на постоянен контрол от страна на оторизираните органи.

Решението за изграждане на съоръжението е взето през 2005 г., а строителството започна през 2017 г. Изграждането на Националното хранилище за радиоактивни отпадъци е финансирано безвъзмездно от Международен фонд „Козлодуй“ чрез Европейската банка за възстановяване и развитие с приблизително 76 млн. евро. Националното финансиране на проекта е в размер на около 34 млн. лв. 

