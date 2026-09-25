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Правителството не отстъпва от облагането на свръхпечалбата

Не е нормално банките да формират 588% ръст на печалбата през 2020-2025 г., казва зам.-финансов министър

Днес, 11:45
Преди две години Людмила Петкова като служебен финансов министър също се опита да обложи допълнително банките, но не успя.
Преди две години Людмила Петкова като служебен финансов министър също се опита да обложи допълнително банките, но не успя.

Допълнителното облагане на свърхпечалбата в определени сектори е антиинфлационна мярка. В резултат на подобно облагане компаниите губят интерес да вдигат цените на стоките и услугите си.

Така заместник-финансовият министър Людмила Петкова обясни в интервю пред bTV защо правителството предлага да въведе 33% допълнителен данък за банки, застрахователи, търговски вериги, телекоми, обменни бюра и фирми за бързи кредити.  Тези икономически дейности са формирали най-високи свръхпечалби, 60% от свръхпечалбата във всички сектори по данни на НАП.

"В референтния период 2020-2025 г. банките са отчели 588% ръст на печалбата си. Само за 2022 и 2023 г. ръстът е 320%. Това не са нормални печалби", даде пример Петкова.

От думите й стана ясно, че голяма част от тези извънредни печалби, вместо да се инвестират в икономиката ни, се разпределят като дивидент между акционерите и напускат страната ни.

Петкова припомни, че подобна мярка е общоевропейска практика, въведена по време на енергийната криза през 2022 г. и обявена като вноска „икономическа солидарност“.

Все пак Петкова посочи, че идеята е извънредната компонента от печалбата да бъде внесена в бюджета и така да бъдат подпомогнати другите политики на държавата – култура, здравеопазване, образование.

От допълнителния данък се очакват да постъпят 1.035 млрд. евро 2027 г. , става ясно от оценката на въздействието, която съпътства законопроекта, публикуван за обществено обсъждане. В него се посочва, че за свръхпечалба ще се счита всяко увеличение с повече от 20% от средната печалба, реализирана в периода 2020-2025 г., като разликата ще се облага със ставка от 33%. Облагането ще е еднократно през 2027 г.

За облагане на свръхпечалбата на банките се заговори преди две години при съставянето на бюджета за 2025 г. отново в опит да се свие огромния дефицит. Тогава служебен министър на финансите бе именно Людмила Петкова. Идеята обаче бе остро отблъсната от банките, включително и от БНБ. Година по-късно друг министър на финансите - Теменужка Петкова, договори с банките да платят авансово 500 млн. лв. данък печалба, дължим за 2026 г.

Всъщност еврорегламентът за временната солидарна вноска  бе приет през 2022 г. за петролни и газови компании, реализирали огромни печалби от високите цени на петрол, газ и горива по това време.  Така за 2022 и 2023 г. държавата обяви, че е събрала 217 млн. лв. данък "свръхпечалба" от фирмите в секторите, свързани с нефт, природен газ, въглища и нефтопродукти. Основната част от новия данък бе платен от "Лукойл Нефтохим". 

Сега обаче сектор "Енергетика" е изключен от плановете на правителството за допълнително облагане. Изключени са и всички производствени предприятия в страната, както и транспортът и земеделието. "В енергетиката и без това цените са регулирани, а при горивата свръхпечалбата вече е обложена в периода 2022-2024 г.", посочи днес Петкова.

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