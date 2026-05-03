ОПЕК реши да увеличи добива на нефт

Днес, 14:15
Седемте страни от ОПЕК+ (Русия, Саудитска Арабия, Ирак, Казахстан, Кувейт, Оман и Алжир) решиха да увеличат добива на нефт през юни със 188 хил. барела на ден (спрямо май), се казва в съобщението на организацията.

Това е първото значимо решение на ОПЕК+ след излизането на ОАЕ от групата на 1 май 2026 г. ОАЕ беше третият по големина производител в картела.

Увеличението е третото поредно месечно и е коригирано – подобно е на предишното (206 хил. б/д), но без дела на ОАЕ.

Решението се приема като предимно символично — много от страните (особено в Персийския залив) не могат да увеличат реалния добив заради геополитически проблеми (войната и нарушения в Ормузкия проток). То по-скоро сигнализира, че групата продължава плана за постепенно връщане на предишните съкращения и е готова да добавя обеми, когато условията позволят.

Саудитска Арабия има най-голямата квота, следвана от Русия. Два пъти по-малка квота има Ирак. Кувейт, Казахстан, Алжир, Оман имат по-малки дялове.

Цените на петрола остават високи главно заради геополитическите рискове. Увеличението на квотите не води до съществен спад, тъй като реалното предлагане остава ограничено. 

