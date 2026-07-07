Новата АПИ пусна скандална поръчка на кабинета "Желязков"

Новото ръководство на Агенция "Пътна инфраструктура" даде зелена светлина на скандална поръчка за основен ремонт на пътища от времето на кабинета "Желязков". Тя е с прогнозна стойност 14.6 млн. евро и се дава на неслучайни фирми, които са предложили по-високи ценови оферти от конкурентите си, но въпреки това печелят.

За това сигнализира в своя публикация Таки ли управлява АПИ? Първият договор на новия шеф е със "старите любимци" - Mediapool.bg

Прегледът на документацията показва, че това е един от скандалните търгове на АПИ, финализирани буквално в последния момент на кабинета Желязков, че даже и след него. Поръчката е обявена в далечния месец февруари, 2025, като оферти са се подавали до 14 април, 2025 г. Какво се случило след това, не е ясно, но ценовите оферти са отворени след много голям период на бездействие. Това се е случило на 20 февруари, 2026 г., в 18 и 30 часа. Това е един ден след встъпването в длъжност на кабинета Гюров, който пое властта на 19 февруари. Освен че е отворила документите, комисията е успяла да оцени всичко и да състави един куп протоколи. Всичките 6 публикувани протокола от процедурата са от същата дата - 20 февруари. Така може да се направи извод, че комисията е работила много извън обичайното работно време, по нощите, за да изготви протоколите.

В резултат от трескавото оценяване на поръчката, която е разделена на 2 обособени позиции - участък Тънково-Слънчев бряг и участък Миролюбово-Ахелой, е дадена на фирми, които са предложили по-високи ценови оферти, но са класирани по-напред заради оценката за качество. “Нивел строй” взима първата позиция с цена 7.5 млн. евро при най-ниска оферта 6.6 млн. евро на “Щрабаг”, а “Грома холд” взима обособена позиция 2 с цена 6.4 млн. евро при най-ниска оферта 5.8 млн. евро, отново на “Щрабаг”. “Нивел строй” е пряко свързана с Христофорос Аманатидис - Таки през дружеството “Миг Строй 5”. “Грома холд” е бившето Агромах. И “Нивел строй”, и “Грома холд” имат големи авансови плащания по инхаус договорите на “Автомагистрали” - “Нивел строй” за “Видин-Ботевград”, “Грома холд” - за участъци 7-9 на “Хемус”.

Впечатление прави огромната конкуренция за тези позиции и много високият брой отстранени фирми. За позиция 1 комисията е отстранила 13 участника, за позиция 2 - също 13 отстранени.

На фона на големия интерес може да се очакват жалби в КЗК.