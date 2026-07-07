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Новата АПИ пусна скандална поръчка на кабинета "Желязков"

Агенцията даде зелена светлина на финализирана в последния момент поръчка с неслучайни фирми

Днес, 13:15
В ресора на АПИ получаваме повече от същото.
EPA/БГНЕС
В ресора на АПИ получаваме повече от същото.

Новото ръководство на Агенция "Пътна инфраструктура" даде зелена светлина на скандална поръчка за основен ремонт на пътища от времето на кабинета "Желязков". Тя е с прогнозна стойност 14.6 млн. евро и се дава на неслучайни фирми, които са предложили по-високи ценови оферти от конкурентите си, но въпреки това печелят. 

За това сигнализира в своя публикация Таки ли управлява АПИ? Първият договор на новия шеф е със "старите любимци" - Mediapool.bg 

Прегледът на документацията показва, че това е един от скандалните търгове на АПИ, финализирани буквално в последния момент на кабинета Желязков, че даже и след него. Поръчката е обявена в далечния месец февруари, 2025, като оферти са се подавали до 14 април, 2025 г. Какво се случило след това, не е ясно, но ценовите оферти са отворени след много голям период на бездействие. Това се е случило на 20 февруари, 2026 г., в 18 и 30 часа. Това е един ден след встъпването в длъжност на кабинета Гюров, който пое властта на 19 февруари. Освен че е отворила документите, комисията е успяла да оцени всичко и да състави един куп протоколи. Всичките 6 публикувани протокола от процедурата са от същата дата - 20 февруари. Така може да се направи извод, че комисията е работила много извън обичайното работно време, по нощите, за да изготви протоколите. 

В резултат от трескавото оценяване на поръчката, която е разделена на 2 обособени позиции - участък Тънково-Слънчев бряг и участък Миролюбово-Ахелой, е дадена на фирми, които са предложили по-високи ценови оферти, но са класирани по-напред заради оценката за качество. “Нивел строй” взима първата позиция с цена 7.5 млн. евро при най-ниска оферта 6.6 млн. евро на “Щрабаг”, а “Грома холд” взима обособена позиция 2 с цена 6.4 млн. евро при най-ниска оферта 5.8 млн. евро, отново на “Щрабаг”. “Нивел строй” е пряко свързана с Христофорос Аманатидис - Таки през дружеството “Миг Строй 5”. “Грома холд” е бившето Агромах. И “Нивел строй”, и “Грома холд” имат големи авансови плащания по инхаус договорите на “Автомагистрали” - “Нивел строй” за “Видин-Ботевград”, “Грома холд” - за участъци 7-9 на “Хемус”. 

Впечатление прави огромната конкуренция за тези позиции и много високият брой отстранени фирми. За позиция 1 комисията е отстранила 13 участника, за позиция 2 - също 13 отстранени. 

На фона на големия интерес може да се очакват жалби в КЗК. 

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Ключови думи:

Агенция Пътна инфрастрактура, пътно поддържане

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