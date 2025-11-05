Медия без
АПИ ще прави проходи за костенурки и змии за 1,5 млн. лв.

Ще се осигурява безопасното придвижване на влечуги през пътищата в защитените зони

Днес, 20:21
След направата на проходи и коридори смоците няма да преминават по пътната настилка и няма да има опасност за живота им.
Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ) е определена за бенефициент на проект за 1,5 млн. лв., по който трябва да бъдат изградени безопасни коридори и проходи за преминаване на костенурки и змии. На сайта си министерството на околната среда и водите (МОСВ) обявява, че проектът е финансиран по Програма "Околна среда 2021-2027 г.", в защитени зони от мрежата "Натура 2000".

Целта е: "Подобряване на свързаността между местообитания, фрагментирани в резултат на човешка дейност. Предвижда се осигуряване на безопасни коридори за движение шипоопашата, шипобедрена и каспийска костенурка, както и на ивичест, пъстър и леопардов смок."

Коридорите ще са по пътни участъци, попадащи в защитените зони: "Камчия", "Плаж Градина - Златна рибка", "Дервентски възвишения", "Обнова - Караман дола", "Залив Ченгене скеле", "Никополско плато", "Атанасовско езеро", "Мандра - Пода" и "Странджа".

В проекта се предвижда също да бъдат изградени и т. нар. проходи за влечуги - без промяна на пътното трасе и без засягане на съществуващата пътна конструкция. Това ще стане чрез монтиране на направляващи огради за змиите, които да започват от входовете на проходите в двете посоки на пътищата.

Ще бъдат ремонтирани и съществуващите подобни съоръжения - рампи, канавки и входове, а също ще се подобри тяхната проходимост чрез разчистване на растителност, наноси и други препятствия. Срокът, в който АПИ трябва да изпълни проекта, е 2 години.

