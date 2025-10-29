Медия без
Питони бяха изловени във "Враждебна" след ужас при съседите

Днес, 20:16
Питоните от "Враждебна".
FB/СО район Кремиковци
Питоните от "Враждебна".

Два кралски питона и смок мишкар бяха изловени днес в столичния квартал "Враждебна". Те били незаконно отглеждани в частно жилище. В хайката участваха полиция, представители на РИОСВ - София и на общинската администрация. Тя била направена след сигнал, че влечуго е плъзнало из съседите. Змиите ще бъдат дадени на зоопарка.

Кралският питон е включен в Конвенцията по международната търговия със застрашени видове. Смокът мишкар е защитен съгласно Закона за биологичното разнообразие, като отглеждането му в домашни условия е забранено. "Животните не са били регистрирани и не притежават необходимите документи за произход", уточни РИОСВ - София. Районната администрация на "Кремиковци" пък напомни, че отглеждането на защитени и екзотични животни без разрешение е забранено.

Множество екзотичните животни са излавяни в София през годините. През 2024 г. дори бе спипан алигатор, отглеждан в дупка в частен имот.

