Наемите в София удариха спирачка

С наближаването на академичната учебна година търсенето на квартири в София се активизира, отбелязват брокери. Те обаче подчертават, че в тази година поскъпването на наемите в столицата е незначително, за разлика от цените при покупка на жилище, които са нарастали с около 15%.

"Очакванията са тази учебна година наемите в райони около столичните университети да са 500-600 евро за двустайни апартаменти, които са и сред най-търсените от студентите", коментира пред БТА председателят на Националното сдружение "Недвижими имоти" (НСНИ) Александър Бочев. Именно заради студентите се наблюдава засилен инвестиционен интерес към покупка на малки апартаменти - едностайни и двустайни, около университетските центрове с цел отдаване под наем.

"Пазарът на жилищни наеми в София е в стагнация от началото на 2025 г., основно заради промяна в поведението на хората, търсещи жилище", заяви Анджелина Добрева от агенция RealNet пред Bloomberg TV. Тя обясни, че все повече наематели преминават в категорията на купувачи заради лесен достъп до ипотечно финансиране и повишени доходи. От друга страна, се отчита засилен интерес към периферията на столицата, където наемите са по-достъпни, а качеството на живот често е по-високо.

В момента наемите на двустайните жилища в центъра на София и в по-престижните райони са средно 750 евро на месец, а в по-отдалечените квартали - около 500 евро, показват данните на консултантски компании на пазара на имоти. Тристайните апартаменти в централната част на столицата и в най-предпочитаните райони надхвърлят 1000 евро на месец. В останалите квартали тристайните жилища се отдават под наем за около 600-800 евро.

Размерът на наемите зависи не само от квартала, но и от това дали има обзавеждане в жилището и какво е то, дали е близо до спирка на метрото, има ли място за паркиране. В последните месеци най-много отдавания под наем се реализират в централната градска част и южните квартали, както и в кварталите „Хладилника“, „Младост“ „Овча купел“ и „Люлин“.

ФАЛШИВИ ОБЯВИ

Брокери предупреждават за разпространението на лоши практики – фалшиви обяви за жилища и ограничаване на офертите само за „частни лица“, което затруднява както наемателите, така и коректните специалисти на пазара на недвижими имоти.

"Много често се прилагат трикове за "зарибяване" на клиенти - обяви за изгодни оферти за продажба на жилище или за наем, които впоследствие се оказва, че не съществуват. Целта е след това на клиентите да се предложи каквото има на пазара, а не това, от което те се нуждаят", разказва шефът на НСНИ Александър Бочев.

Некоректните обяви, особено в сфертите на наемите, са нараснали лавинообразно в последните години, казва Бочев. Обикновено те се срещат при ниските ценови равнища за наеми около 500-600 евро на месец.

От НСНИ смятат, че е голям проблем липсата на регистър на агентите и брокерите на недвижими имоти години наред. "В момента единственият начин да разберем нещо повече за агенцията, от чиито услуги ще се възползваме, са препоръки от познати и роднини или чрез отзивите за агенцията в интернет", казва Бочев. И предупреждава: "Ако видите нелогично добра цена за наем или за покупка на имот, не е лошо да проверите и останалите обяви, публикувани от съответната агенция. Ако се окаже, че тя публикува обяви с цени доста по-ниски от другите, очевидно има нещо нередно".

От НСНИ предупреждават, че не всички обяви за продажби в интернет са на проверени за липса на тежести и ясна собственост имоти. Обикновено "брокерите", които си позволяват да предлагат несъществуващи имоти на атрактивни цени, не правят проверки на жилищата, които обявяват на интернет страниците си.

Затова от сдружението приветстват идеята за регулация на този бизнес в специален закон за брокерите на недвижими имоти. В Народното събрание отлежават два внесени законопроекта - един на ИТН и един на ГЕРБ. И в двата се предвижда създаване на национален регистър на посредниците при сделки с недвижими имоти, поддържан от Агенцията по вписванията, и задължаване за вписване на всички, които искат да осъществяват този бизнес. Предвиждат се и задължителни изисквания за образование и опит за упражняване на професията.

Комисията за защита на конкуренцията обаче има отрицателно становище от 2024 г., в което критикува подобни регулации с аргумента, че от пазара се изключват лица, които се занимават с посредничество при сделки на недвижими имоти, но не като основна дейност. Наличието на подобно изискване затруднява и навлизането на нови участници на пазара, смята КЗК.

Според комисията няма нужда и от регистър, тъй като той, заради оскъдната информация, по никакъв начин не може да допринесе за информираността и защитата на потребителите, както и за повишаване на събираемостта на данъците.